Le peeling pour faire peau neuve

Le peeling, vous connaissez ? Il s’agit d’une technique consistant à faire “peler” la peau. Oui, vous avez bien lu ! Le peeling brûle une fine partie de la peau à l’acide dans le but de renouveler les couches supérieures de l’épiderme. Evidemment, cette technique est exclusivement pratiquée par des spécialistes. Permettant de faire disparaître nombreuses de nos petites “imperfections”, le peeling est aussi idéal pour se débarrasser des rides. Une technique quelque peu miracle qui coûte entre 150 et 500 euros.

Heureusement pour notre porte-monnaie, la cosmétique s’en est mêlée. Désormais, le peeling est aussi accessible à tous grâce à des produits de beauté au prix plus abordable. Cependant, les formules sont moins concentrées et le peeling est donc un peu moins efficace pour gommer rides et ridules.