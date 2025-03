Le Pouvoir de la Voix: La Conférence du Mouvement des Jeunes Journalistes Gabonais au Sénégal

Partager Facebook

Dans un monde où l’information circule à une vitesse fulgurante, le rôle des journalistes est plus crucial que jamais. C’est dans ce contexte que le Mouvement des Jeunes Journalistes Gabonais (MJG) a organisé une conférence captivante au Sénégal, rassemblant des figures emblématiques du journalisme africain. L’événement, intitulé « L’Orientation dans le métier du journalisme et de la communication « , a servi de plateforme pour explorer les défis et les opportunités auxquels sont confrontés les journalistes aujourd’hui.

Les participants ont été accueillis dans un auditorium vibrant d’énergie, où l’enthousiasme des jeunes journalistes se mêlait à la sagesse des panélistes. Parmi eux, Jean Paul Ndour, journaliste et présentateur à la RFM, Bigué Bob directrice de publication du journal Enquête et Régis Moukila, journaliste animateur à Medi TV Afrique. Chacun d’eux a apporté une perspective unique sur le journalisme, enrichissant ainsi le débat.

La cérémonie a débuté avec une présentation inspirante de Thecia Pharelle Nyomba Ekomie, présidente du MJG. Elle a dressé un tableau des ambitions du mouvement, qui vise à promouvoir le journalisme responsable et engagé : » Mon nom est Thecia, la présidente du mouvement des jeunes journalistes gabonais au Sénégal. La rencontre d’aujourd’hui était justement de mettre sur place un mouvement qui rassemble tous, tous les journalistes, tous les professionnels des médias mais également tous ceux qui évoluent dans l’union et qui sont de nationalité gabonaise, sur une plateforme. Notre objectif est déjà de promouvoir le journalisme et la communication, le métier que nous avons choisi d’épouser, mais également d’accompagner les jeunes à trouver soit un stage, soit un emploi au Sénégal. On est au Sénégal, on s’est dit qu’il n’est pas forcément facile de trouver un emploi. Donc ce qu’on voudrait être, c’est un peu le pont qui va permettre à ces jeunes étudiants-là de pouvoir accéder au monde professionnel.

Et à côté de ça, on s’est dit qu’au lieu de justement lancer la présentation du mouvement comme ça, on a préféré mettre à côté une conférence pour discuter un peu sur l’orientation dans les médias. Beaucoup de journalistes viennent, ils font des études, mais ils ne savent pas que derrière il y a des spécialisations. Ils pensent que c’est juste passer devant l’écran, qui est le métier de journaliste. La conférence avait pour objet de recueillir un peu, d’aider les jeunes journalistes actuels à savoir dans quoi ils voudraient se spécialiser. Donc la conférence a pu accueillir madame Bigé Bob, qui est directrice de publication à Enquête. On a également eu monsieur Jean-Paul Ndour, qui est à la RFM, grand présentateur, et également monsieur Régis Boukila, qui est à Midi TV Africa “ , a-t-elle déclaré.

Bigué Bob a pris la parole pour discuter des qualités essentielles d’un bon journaliste : “ Je suis Bigué Bob, la directrice de publication du Quotidien Enquête. J’ai été invitée par l’amicale des journalistes gabonais au Sénégal pour échanger un peu sur les choix dans le journalisme. Quand on parle de choix c’est d’orientation, comment on fait pour devenir un journaliste culturel par exemple. J’ai partagé mon expérience en tant que journaliste. Qu’est-ce qui a déterminé mes choix dans ce métier-là, comment je suis arrivée à ce poste-là, il n’y a pas de caractéristiques particulières.Un journaliste n’est journaliste que quand il respecte tous les principes journalistiques dans le traitement de l’information. Pour moi c’est cela. Tant qu’on ne voit pas au-delà ou en dessous des principes journalistiques, on reste journaliste. Ce n’est pas parler très bien la langue française ou Wolof qui fait de quelqu’un qu’il soit un bon journaliste. Ce n’est pas aujourd’hui de faire de grandes émissions, après on ne sait pas par rapport au contenu qu’est-ce que vous nous proposez. Mais vraiment faire du journalisme, pour moi c’est traiter l’information comme elle se doit. Après, ce qu’il va faire de quelqu’un un bon journaliste crédible, ça se construit avec le temps. Il faut du sérieux, il faut de la rigueur dans le travail. La course que mènent certains journalistes pour donner l’information, je suis la première personne à donner cette information.

Et après derrière se rendre compte qu’on a été devancé, pour moi il ne vaut pas la peine d’être mené. Pour prendre le temps, respecter la triangulation, vraiment vérifier, encore vérifier avant de donner une information. Je pense que pour moi c’est ça qui fera un bon journaliste. Le sérieux dans le travail, la recherche, la culture générale, c’est des choses qui peuvent faire la différence “ a-t-elle affirmé. Son intervention a été ponctuée d’exemples concrets de sa propre expérience.

Régis Moukila a ensuite pris le relais pour aborder les défis spécifiques que rencontrent les journalistes étrangers dans leurs pays d’accueil. Avec une expérience riche et diversifiée, il a exposé les obstacles liés à la langue, à la culture et aux préjugés. « Être journaliste dans un pays qui n’est pas le vôtre demande une capacité d’adaptation incroyable. Nous devons comprendre les nuances culturelles tout en restant fidèles à notre mission », a-t-il expliqué. Le public, composé de jeunes journalistes et d’étudiants en communication, a eu l’occasion de poser des questions et de participer à un dialogue enrichissant.

Des discussions ont émergé sur les nouvelles technologies, la désinformation et le rôle des réseaux sociaux dans le journalisme moderne. Les intervenants ont encouragé les jeunes à s’impliquer activement dans ces débats et à ne pas hésiter à faire entendre leur voix.

