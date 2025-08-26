Le Président Bassirou Diomaye Faye en France pour participer à la rencontre organisée par le MEDEF

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

À la suite de sa participation à la TICAD9 et à l’Exposition universelle Osaka-Kansai 2025 au Japon, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, a quitté le Japon pour se rendre en France. À Paris, le Chef de l’État prendra part, en qualité d’invité spécial, à la rencontre des entrepreneurs français organisée par le Mouvement des Entreprises Françaises (MEDEF) et prévue ce mercredi 27 août 2025.