Le Président Bassirou Diomaye Faye en France pour participer à la rencontre organisée par le MEDEF

À la suite de sa participation à la TICAD9 et à l’Exposition universelle Osaka-Kansai 2025 au Japon, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, a quitté le Japon pour se rendre en France. À Paris, le Chef de l’État prendra part, en qualité d’invité spécial, à la rencontre des entrepreneurs français organisée par le Mouvement des Entreprises Françaises (MEDEF) et prévue ce mercredi 27 août 2025.
Vérifier aussi
Diomaye met un terme aux vacances gouvernementales
C’est fini, les vacances gouvernementales de 15 jours du président ont été consommées. Président Diomaye …