Le Président Bassirou Diomaye Faye en France pour participer à la rencontre organisée par le MEDEF

26 août 2025 Actualité


À la suite de sa participation à la TICAD9 et à l’Exposition universelle Osaka-Kansai 2025 au Japon, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, a quitté le Japon pour se rendre en France. À Paris, le Chef de l’État prendra part, en qualité d’invité spécial, à la rencontre des entrepreneurs français organisée par le Mouvement des Entreprises Françaises (MEDEF) et prévue ce mercredi 27 août 2025.

