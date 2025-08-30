Le Président Bassirou Diomaye Faye en visite de courtoisie à Tivaoune en prélude du Gamou

Le Président Bassirou Diomaye s’est rendu, ce samedi, à Tivaoune pour une visite de courtoisie à l’endroit du Khalife Général Serigne Babacar Mansour. Chaleureusement accueilli, le chef de l’État a exprimé sa gratitude au saint homme. Le Président de la République a témoigné, en marge de cette visite, son « attachement profond » aux foyers religieux et du rôle central qu’ils jouent dans la stabilité, l’éducation et la transmission des valeurs de notre Nation. Bassirou Diomaye Faye a également saisi l’occasion pour se recueillir au Mausolée de Seydi El Hadji Malick Sy, ainsi qu’à son fils Serigne Babacar Sy. Il a aussi sollicité des prières auprès du Khalife pour la paix, la cohésion et la prospérité du Sénégal.