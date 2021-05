Jean Rottner: Le président de la région Grand Est aspergé de farine

Le président de la région Grand Est, Jean Rottner, candidat LR à sa réélection, a été aspergé de farine samedi à Colmar, alors qu’il quittait un rassemblement de défense des langues régionales.

C’est au moment où Jean Rottner, ancien maire de Mulhouse, allait quitter le rassemblement organisé devant les locaux de l’association “Eltern Alsace” qu’il a reçu une importante quantité de farine sur la tête de la part d’une personne non identifiée. Des cris de “traître” et de “félon” ont été entendus.

“Se faire enfariner à cette occasion par un autonomiste est une forme de reconnaissance. Je suis très sensible à cet hommage à la pâtisserie alsacienne”, a ensuite écrit avec ironie sur Twitter Jean Rottner.

Le président du conseil régional du Grand Est commençait à s’impatienter. Depuis une dizaine de jours, Jean Rottner multipliait les interventions médiatiques pour exprimer sa lassitude de voir sa région en rouge alors que tous les indicateurs étaient au vert. Au début de cette semaine, il s’était même fendu d’un courrier au Premier ministre pour lui demander d’accélérer la « déstigmatisation » du Grand Est.

Chose faite ce jeudi 28 mai. Et soulagement de l’élu après l’allocution d’Édouard Philippe. « Les habitants du Grand Est ont été beaucoup touchés par cette épidémie. Aujourd’hui, malgré le passage en vert, il faut donc continuer à adopter une attitude responsable et citoyenne en appliquant les gestes de prévention, a commenté Jean Rottner. Néanmoins, je me réjouis de cette décision parce qu’en termes économiques, touristiques, industriels, cette ouverture de la France vers une nouvelle étape de son déconfinement va nous permettre, je l’espère, de travailler au plus vite sur un redémarrage de l’économie. Il y a devant nous une véritable crise économique qui se préfigure, il faut donc le plus rapidement possible essayer de la contrer. »