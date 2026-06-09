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Le Président de la République du Bénin, S.E.M. Romuald Wadagni, a effectué ce mardi une visite d’amitié et de travail au Sénégal

9 juin 2026 Actualité

Le Président de la République du Bénin, S.E.M. Romuald Wadagni, a effectué ce matin une visite d’amitié et de travail au Sénégal.

Arrivé aux environs de 10h à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, où il a été accueilli avec les honneurs par le Chef de l’État, S.E.M. Bassirou Diomaye Faye, le Président béninois s’est d’abord entretenu en tête-à-tête avec son homologue au salon d’honneur.

Les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales, la coopération économique et financière, ainsi que sur les défis sécuritaires et politiques que partage l’espace ouest-africain.

Prolongés au Palais de la République, les échanges ont confirmé une volonté commune de consolider l’axe Dakar-Cotonou et de donner à l’intégration sous-régionale de nouvelles dynamiques commerciales.

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