Le Président Mbagnick Diop s’est rendu cet après-midi à l’assemblée Générale de la BAD – Banque Africaine de Développement au Sofitel Ex Hôtel Ivoire.

Le Président Mbagnick a rencontré son ami et frère l’économiste Pape Demba Thiam fervent supporter et soutien du Mauritanien Sidy Ould Tah et lui grand supporter de notre compatriote Amadou Hott. Plus de 03h de débat entre les deux amis…sans fin.

Résultat le vendredi soir après les élections.

Croisons les doigts !