Le Psg ouvre une académie à Dakar

Le PSG va étendre sa politique de formation en Afrique. Le champion de France a choisi le Sénégal pour l’ouverture de son prochain centre de formation. “La Paris Saint-Germain Academy Sénégal propose une formation footballistique professionnelle aux garçons et filles de tous niveaux de 6 à 18 ans. Tous les entraîneurs sont certifiés Paris Saint-Germain et /ou licenciés UEFA et appliquent le programme officiel du Paris Saint-Germain conçu en France pour les meilleurs joueurs du monde tels que Neymar Jr, MBappe et Di Maria.”, a annoncé le club parisien via un communiqué diffusé sur le nouveau site de l’Académie.

L’objectif de cette initiative est de former les joueurs dans des conditions d’entrainement professionnelles afin qu’ils atteignent leur meilleur niveau. “La Paris Saint-Germain Academy Sénégal se spécialise dans le développement de joueurs de tous niveaux en leur offrant un entraînement sur-mesure et adapté à chacun. L’objectif étant de former les joueurs dans des conditions d’entrainement professionnelles afin qu’ils atteignent leur meilleur niveau, tout en leur proposant des opportunités uniques tout au long de leur formation.”.