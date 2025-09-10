Le Qatar attaqué par Israël, la position osée de Diomaye

Partager Facebook

Le Sénégal a réagi avec fermeté à l’attaque israélienne survenue à Doha, capitale du Qatar. Dans un communiqué publié le 10 septembre 2025, le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères exprime la « vive préoccupation » des autorités sénégalaises face à ce qu’il qualifie de violation de la souveraineté qatarie.

Le gouvernement sénégalais dénonce un acte constituant « une grave atteinte au droit international » et affirme son soutien au peuple et aux autorités du Qatar. Dakar se joint ainsi à la voix de plusieurs pays qui appellent à la retenue et au respect des règles internationales dans un contexte régional déjà marqué par de fortes tensions.

« Le Sénégal exprime sa solidarité au gouvernement et au peuple du Qatar », précise le texte, qui en appelle directement à l’État d’Israël pour qu’il respecte les principes fondateurs de la Charte des Nations Unies. Cette prise de position s’inscrit dans la tradition diplomatique du Sénégal, connu pour son attachement au multilatéralisme et à la résolution pacifique des conflits.

Les inquiétudes grandissent quant à une possible escalade dans le Golfe. Dakar, en affichant sa position, réaffirme son engagement à défendre le droit international et la souveraineté des États. Une démarche qui témoigne également de la volonté du Sénégal de maintenir des relations équilibrées avec ses partenaires du monde arabe et de jouer un rôle actif sur la scène diplomatique internationale.