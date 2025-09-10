Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
bassirou diomaye faye

Le Qatar attaqué par Israël, la position osée de Diomaye

10 septembre 2025 Actualité

Le Sénégal a réagi avec fermeté à l’attaque israélienne survenue à Doha, capitale du Qatar. Dans un communiqué publié le 10 septembre 2025, le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères exprime la « vive préoccupation » des autorités sénégalaises face à ce qu’il qualifie de violation de la souveraineté qatarie.

Le gouvernement sénégalais dénonce un acte constituant « une grave atteinte au droit international » et affirme son soutien au peuple et aux autorités du Qatar. Dakar se joint ainsi à la voix de plusieurs pays qui appellent à la retenue et au respect des règles internationales dans un contexte régional déjà marqué par de fortes tensions.

« Le Sénégal exprime sa solidarité au gouvernement et au peuple du Qatar », précise le texte, qui en appelle directement à l’État d’Israël pour qu’il respecte les principes fondateurs de la Charte des Nations Unies. Cette prise de position s’inscrit dans la tradition diplomatique du Sénégal, connu pour son attachement au multilatéralisme et à la résolution pacifique des conflits.


Les inquiétudes grandissent quant à une possible escalade dans le Golfe. Dakar, en affichant sa position, réaffirme son engagement à défendre le droit international et la souveraineté des États. Une démarche qui témoigne également de la volonté du Sénégal de maintenir des relations équilibrées avec ses partenaires du monde arabe et de jouer un rôle actif sur la scène diplomatique internationale.

Tags

Vérifier aussi

Screenshot 20250909 1240062

Palais de la République : Le Président Diomaye reçoit El Hadj Ousmane Fansou Bodian, guide religieux et imam ratib de Bignona

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience El Hadj Ousmane …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved