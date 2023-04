Le récidiviste cambriole quatre maisons 

En une journée, Abdou Sidibé a opéré dans quatre maisons, sises aux Parcelles Assainies. Jugé coupable de vol portant sur des téléphones portables, le malfaiteur a écopé d’un an de prison.

Se disant transitaire, Abdou Sidibé n’est pas à son coup d’essai. Condamné par le passé à deux mois de prison ferme, le gus s’est encore illustré dans la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. En une matinée, il a réussi à subtiliser plusieurs téléphones portables dans quatre maisons différentes aux Parcelles Assainies. Le malfrat s’est d’abord présenté dans une maison à l’unité 8 où il a soustrait deux portables.

Après ce coup, Abdou Sidibé a cambriolé deux maisons à l’unité 11 en emportant des cellulaires. C’est lorsqu’il s’est introduit dans la quatrième maison qu’il a été interpellé et livré à la police. À la barre du tribunal d’instance de Dakar, le prévenu n’est pas passé par quatre chemins pour reconnaître ses actes répréhensibles. « Comme j’ai réussi au premier coup, j’ai continué en visitant d’autres maisons », dit-il.

Cependant, la juge lui fait savoir que seul un voleur expérimenté agirait comme il l’a fait. Reprenant la parole, Abdou Sidibé a allégué qu’il devait subir une opération et le médecin lui a réclamé 250.000 francs. « Comment peut-on se soigner avec de l’argent illicite et espérer guérir ? », lui a lancé la déléguée du procureur qui a sollicité trois mois ferme. L’avocat de la défense a imploré le pardon du tribunal, soulignant que les appareils ont été restitués à leurs propriétaires. Incarcéré le 11 avril dernier, le prévenu a été condamné à un an assorti du sursis.