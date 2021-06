Le retour de Laurent Gbagbo déjà célébré dans son village

Alors qu’il attendu jeudi en Côte d’Ivoire, à Mama, le village natal de Laurent Gbagbo, les habitants préparent déjà le retour au bercail de l’ex-président après 10 ans d’absence.

Dimanche, c’est en chants et danse qu’ils coupaient les hautes herbes pour dégager la route qui mène vers leur localité. Des sympathisants de l’ancien président sont déjà descendus dans les rues pour célébrer le retour de leur ‘’héros’’.

“C’est notre président. Quand il était ici le village, était bon, on était heureuses. Donc on souhaite qu’il revienne.” “Il va venir le 17 juin. On ne dort pas, on est tous éveillés, on attend l’arrivée de Gbagbo.”, explique Goli Obou Joseph, chef coutumier du village de Mama.

Sylvie Bazil vit dans le village natal de Laurent Gbagbo et abonde dans le même sens. “C’est notre président. Quand il était ici le village était bon, on était heureuses. Donc on souhaite qu’il revienne.”

Retour confirmé par le secrétaire général de son parti. C’est tout un village qui est sur le qui-vive. Gbagbo y est attendu après son arrivée à Abidjan selon les notables de la localité. À Mama, la réhabilitation de sa maison s’accélère. Pour ses partisans, ce retour est un atout pour la réconciliation en Côte d’Ivoire.

Si ses pro-Gbagbo rêvent de son retour sur la scène politique, l’événement à un goût amer pour les victimes de la crise de 2010-2011 qui réclament cependant toujours justice.