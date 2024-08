Le Saint Coran, source de l’acte sublime d’allégeance «Diébelou» auprès de Serigne Touba par Mame Cheikh Ibra Fall. PARTIE 1.( Par Serigne Saliou Fall )

Partager Facebook

Le Saint Coran, source de l’acte sublime d’allégeance «Diébelou» auprès de Serigne Touba par Mame Cheikh Ibra Fall. PARTIE 1.

Base de référence:

Nous dîmes: «Descendez d’ici, vous tous! Toutes les fois que Je vous enverrai un guide, ceux qui [le] suivront n’auront rien à craindre et ne seront point affligés.» Source Saint Coran Sourate 2 La Vache- Verset 38.

Avant-propos:

En ce mois de SAFAR le calendrier mouride est chargé. Le Magal marquant le départ d’exil de Serigne Touba vers le Gabon est une fête. Tout est mis pour la réussite du rappel de cet événement grandiose et éprouvant. Avons-nous jugé de contribuer à juste raison ainsi, s’appesantir sur le poids et la mesure du Diébelou de Mame Cheikh Ibra Fall dans une dimension autre. Les lignes qui suivent démontrent, le Saint Coran en appui et source de référence, que Serigne Touba est un guide envoyé par Dieu Puissant et Sage. Le saint homme est largement populaire, et apprécié partout par ailleurs. C’est auprès de cet illustre guide que Mame Cheikh Ibra Fall a fait un acte d’allégeance historique. Le célèbre Diébelou de Mame Cheikh Ibra Fall est en corrélation avec le Verset 38 de la Sourate 2 du Saint Coran La Vache. Et encore dans la Sourate 20 Taha Verset 123 et dans tant d’autres qu’il serait fastidieux d’aborder. Mame Cheikh Ibra Fall a dit «Serigne Bamba connait avec aisance tout le Saint Coran, moi j’ai pratiqué à coté de lui tout le contenu des versets».

Portée du Diébelou de Mame Cheikh Ibra Fall:

Baboul Mouride demeure dans nos mémoires mourides, l’homme énigmatique qui découvrît et fît connaitre dès le début de son Diébelou, que son Guide spirituel Khadimou Rassoul est hors pair dans la ligné des guides religieux de l’islam, depuis le septième siècle. Mame Cheikh Ibra Fall détient un palmarès débordant de faits, qui dépassent l’entendement humain. A son actif, il est propriétaire d’un curriculum vitae (CV) au long cours auprès de son Serigne. Lequel contenu retrace les dures épreuves dans les nombreuses étapes en sa quête du statut de Talibé modèle, auprès de Sergine Touba. Le cursus tant académique que professionnel reste pertinent ; à plus d’un titre bien pédagogique et élogieux.

Teneur du Diébelou de Mame Cheikh Ibrahima Fall:

Lamp Fall a effectué divers tests mystiques, a rencontré des écueils inimaginables, subi des épreuves de toute nature insurmontable. Il a bravé des dangers mortels, e effectué des recherches de toutes sortes et mené des retraites spirituelles pour retrouver son Serigne. Mame Cheikh Ibra Fall est accepté unanimement dans la communauté mouride comme étant à la fois le principal Manager et constructeur habile, du projet de société créé par Cheikh Ahmadou Bamba. Il répondait à une recommandation, imprimée dans le Saint Coran. Mame Cheikh Ibra Fall a été guidé par le Créateur Unique des mondes.

Le talibé en quête de dévotion spirituelle et aspirant à être proche du Maître des mondes a été guidé par Dieu le Clairvoyant sur ses serviteurs croyant.

A suivre : La PARTIE 2.

Serigne Saliou FALL Consultant international en Management de projet/Expert en finance. Fils cadet de Serigne Modou Moustapha Fall. Premier Khalife de Mame Cheikh Ibra Fall. Personne Morale de la Daara Ligguey Jaamu Yalla. Touba Mbacké le 16 Aout 2024.