Le sapeur-pompier se fait livrer 8 portables estimés à 925.000 francs

Jugé coupable d’escroquerie et de faux et usage de faux, le sapeur-pompier E. M. Mbow a bénéficié d’une dispense de peine. Avec huit fausses cartes professionnelles de la police et de la douane, le prévenu a délesté Urashop de huit portables estimés à 925.000 francs.

E. M. Mbow, sapeur-pompier a passé huit commandes de téléphones auprès d’Urashop sur la base de fausses cartes professionnelles. En effet, le jeune homme de 23 ans s’est rendu successivement dans les mairies de Malika et de Guédiawaye à la recherche de pièces d’identité égarées et ramassées puis déposées à ces endroits. Laissant croire à chaque fois qu’il est à la recherche de sa carte d’identité nationale perdue, il profite de la distraction des agents de la mairie pour voler quatre pièces d’identité à l’hôtel de ville de Guédiawaye et quatre autres à celui de Malika. Avec ces cartes d’identité volées, le soldat du feu a confectionné huit cartes d’identité professionnelles, quatre de police et quatre autres de douane à partir d’un logiciel informatique.

Après avoir collecté une telle documentation, le faussaire a procédé à l’étape suivante qui a consisté à l’achat de huit puces du réseau de téléphonie expresso à partir desquelles il appelait les membres de l’équipe Urashop pour passer huit commandes de téléphones dans la période du 30 décembre 2021 au 31 janvier 2022. Après la livraison de chaque téléphone, la puce utilisée est retirée et jetée à la poubelle, ce qui l’exemptera de payer le reliquat. C’est au courant du mois d’avril 2022 que la société a constaté le non-respect des engagements concernant huit contrats de vente. Une vérification minutieuse effectuée sur les dossiers a permis de relever des vices particulièrement sur huit cartes professionnelles. Adepte du gain facile, E. M. Mbow a tenté de s’offrir un nouveau téléphone de marque Samsung le 18 août dernier avec la carte d’identité du nommé Bada Diop qu’il aurait ramassée. Il n’échappera pas cette fois ci à la vigilance de l’équipe d’Urashop. Un dispositif mis en place a permis de le démasquer à la caserne des sapeurs-pompiers de Guédiawaye, endroit fixé pour la livraison du matériel.

Comparaissant hier, devant le tribunal d’Instance de Dakar pour escroquerie et faux et usage de faux, le prévenu a déclaré qu’il avait du mal à joindre les deux bouts. Car des prélèvements ont été effectués sur son salaire. « Quand les faits se sont produits, j’en ai parlé à mes supérieurs qui m’ont orienté vers la gendarmerie », a confié l’escroc. « Vous faîtes des choses aussi débiles. Vous risquez votre carrière. Vous savez ce que vous risquez en agissant de la sorte? Il faut se ressaisir d’accord! », lui a asséné le juge. Le préjudice est estimé à 925.000 francs. Un montant que la famille du prévenu a déjà versé à la partie civile. Le substitut du procureur a requis l’application de la loi. D’après Me Seyba Danfakha, le prévenu a déjà été sanctionné. « Et quelque soit l’issue de cette affaire, il va répondre devant sa hiérarchie. Faîtes-lui bénéficier d’une peine avec sursis », a imploré l’avocat. Déclaré coupable, le prévenu a bénéficié d’une dispense de peine.