Le secteur du BTP sénégalais en récession : Les chiffres de l’ANSD

Le secteur de la construction au Sénégal traverse une période de récession, selon la dernière note d’analyse de l’Indice du Chiffre d’Affaires dans la Construction (ICAC) publiée par l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD).

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d’affaires global du secteur a enregistré une baisse de 4,3%, principalement due à l’effondrement du génie civil.

Le sous-secteur du génie civil, qui englobe les grands travaux d’infrastructures, a subi une correction sévère, avec une baisse de 23,2% du chiffre d’affaires au troisième trimestre 2025 par rapport à la même période en 2024. Sur les neuf premiers mois de l’année, l’activité dans ce domaine a diminué de 31,8%.

Le secteur du bâtiment n’a pas été épargné, avec une baisse de 4,9% du chiffre d’affaires ce trimestre, principalement due à la baisse du montant des travaux liés à la promotion immobilière (-36,2%). Cependant, la construction résidentielle et privée affiche une hausse de 3,8%, signe d’une demande résiliente des particuliers et des investisseurs privés.

Malgré la morosité ambiante, les activités spécialisées de construction (électricité, plomberie, menuiserie, etc.) ont affiché une progression spectaculaire de 53,1% au troisième trimestre, tirée par une hausse du chiffre d’affaires issu des autres travaux spécialisés de construction et des travaux d’installation (+53,7%).

Cette situation reflète une mutation profonde du marché du BTP sénégalais, avec un déplacement des grands travaux d’infrastructure vers les métiers de second œuvre et les installations techniques.

Publié par EL HADJI MODY DIOP