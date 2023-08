Le Sénégal lève plus de 138 milliards FCFA

L’Etat du Sénégal vient encore de faire une bonne moisson sur le marché financier régional. Son emprunt obligataire par appel public à l’épargne par émission simultanée a mobilisé 138 milliards 162 millions 960 mille francs Cfa.

Dénommée «Etat du Sénégal 6, 15% 2023-2028», «Etat du Sénégal 6, 30% 2023-2030», «Etat du Sénégal 6, 50% 2023-2033», cette opération s’est déroulée du 3 au 9 août 2023, sur le marché financier régional de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

Une opération sursouscrite qui, selon la Sgi, «dénote de la confiance des investisseurs sur la qualité de signature de l’Etat du Sénégal».

Les ressources financières découlant de cet emprunt obligataire devraient permettre à l’Etat du Sénégal de financer des projets-clés d’infrastructures, ainsi que de «renforcer ses capacités économiques pour un avenir plus prospère». Le montant global est réparti en 3 tranches distinctes. La première, de 50 milliards, est remboursée sur 5 ans, à 6, 15%. La seconde tranche, de 40 milliards, est remboursée sur 7 ans, à un taux de 6, 30%. Tandis que la troisième, d’un montant de 30 milliards, est remboursée sur 10 ans, à 6, 50%. La date de jouissance sera fixée dans les trois jours ouvrés suivant la clôture de l’opération.

Quant aux intérêts, ils seront payés semestriellement, six mois à compter de la date de jouissance des titres ou le jour ouvré suivant, si ce jour n’est pas un jour ouvré, selon l’arrangeur.