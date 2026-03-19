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« Le Sénégal restera debout », selon Abdoulaye Fall le Président de la FSF

19 mars 2026 Actualité

 


Le Président de la FSF Abdoulaye Fall a déclaré  ce jeudi que le Sénégal va rester debout et qu’il fera face avec tous les moyens. « Nous resterons debout et  nous allons nous battre », dit-il face çà la presse. A l’en croire, le Maroc tente de faire du « hold-up » car cette défaite des marocains peinent toujours à avaler cette défaite qui est une pilule amer. Depuis le début, les marocains nous ont mis des bâtons dans les roues. « Les avocats restent mobilisés car ils vont se battre et que les gens sachent que rien ne peut nous faire perdre ce match. Sans oublier aussi le supporters car nous faisons de notre mieux afin que ces derniers puissent revenir sains et saufs », a-t-il lancé.

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