Le Sénégal tient son usine d’assemblage de véhicules militaires ne

16 décembre 2025 Actualité

Ce mardi après-midi marque un tournant historique pour l’industrie sénégalaise. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye va procéder à l’inauguration officielle de l’usine de la société Industrie Sénégalaise de Véhicules Militaires (Isevem), première unité du genre dans le pays.

Elle vise à réduire la dépendance extérieure et à renforcer les capacités de projection des Forces de défense et de sécurité (FDS). Selon un communiqué conjoint des ministères des Forces Armées et de l’Industrie, cette inauguration représente un « jalon important vers la souveraineté industrielle et technologique » du Sénégal.

L’usine Isevem est le fruit d’une collaboration inédite entre le secteur public et le secteur privé. Pour garantir la viabilité de ce projet stratégique, l’État a mobilisé le Fonds souverain d’investissements stratégiques (Fonsis), pour porter la participation financière de l’État au capital de l’entreprise et co-structurer un modèle économique pérenne, aligné sur les priorités nationales de défense.


Ce projet ne vise pas seulement l’équipement des troupes, mais aussi le transfert de compétences et la création d’emplois qualifiés dans le secteur industriel.

