Leaders de Yewwi, mentez, mentez encore, il y aura toujours d’honnêtes citoyens qui feront face à vos conneries

Dans la scène politique, les leaders de Yewwi y jouent un rôle dépité par les citoyens. Jamais dans l’arène politique, cette conférence de leaders n’a été aussi remplie d’insulteurs à gage, de flibustiers, de stipendiés, de conspirateurs et de maestros de bourdes qui ne se singularisent que par la pagaille. Si ce n’est pas un Khalifa Sall qui donne une parodie d’autorité, c’est un Ousmane Sonko qui hurle ou qui explose en gaffes. Mais le Sénégal ne mérite pas ces gens car de leur bouche ne sort que du chienlit et des gaffes.

Ce sont des gens qui ne s’accommodent ni des principes socioculturels du Sénégal, ni des normes règlementaires des communautés religieuses, ni de valeurs républicaines. Sonko et Cie sont hors du climat actuel de la civilisation. Rustre et rustique, ils n’ont rien d’un homme politique policé, étant agreste et bucolique. Les leaders de Yewwi s’imposent en grenier de stupidités. Ils ragent contre tout le monde avec une indigeste spirale d’incongruités.

Leur parole devient perverse et pernicieuse, nocive et nuisible, malsaine et destructrice, incommodante et même maléfique quand elle charrie en elle une vulgarité doublée d’une grossièreté indigeste dans une société où la parole publique pèse lourdement dans l’orientation des destinées

Certains leaders de Yewwi qui s’acoquinent avec Ousmane Sonko et Barthélémy Dias sont has-been dont le regard du rétroviseur illustrerait des amas de forfaitures, de délits et d’infractions. Ils ont tous à leurs actifs des ignominies. Mais la démagogie, la serviabilité et la perfidie les couvent et les couvrent.

Jamais le champ politique sénégalais n’a été aussi malpropre et encrassé. Des députés agressent, tabassent et injurient des dames. Ceux qui veulent confirmer leurs forces d’hier insultent. Une première dans l’histoire politique du Sénégal

Le mensonge n’est plus une bassesse. Ces gens qui veulent l’effacement du Macky sont prêts à tout dire et à tout faire. Faut-il les suivre ou les applaudir ? Ce serait apporter à caution à l’abdication de l’éthique politique.

Malgré vos méchancetés gratuites, croyez-vous que vos calomnies et vos mensonges pourront-elles effacer jamais les différentes réalisations et bilans positifs de son excellence monsieur le président de la république, Macky Sall.

Mouhamadou Lamine Massaly

Président du Parti UNR

PCA de l’ONFP

Un Parlement à nettoyer

Le cas Moustapha Diakhaté et la pagaille qui a régné à l’Assemblée nationale exigent que cette Institution soit nettoyée et débarrassée de ces aventuriers , de ces boulimiques et de ces députés du hasard, incultes, arrogants, inconscients de leurs missions, absentéistes, cumulards et somnambules et gaffeurs. Cette 12ème Législature est un échec attentatoire à la démocratie, à la République et à l’Histoire. Une Assemblée nationale qui ne paie pas ses impôts, des députés qui s’y insultent, un travail parlementaire bâclé, une conspiration politicienne permanente, des valeurs républicaines bafouées, un Président qui radote, voilà l’Assemblée nationale du Sénégal qui n’a rien apporté à la Nation si ce n’est bouffer l’argent du contribuable. Et le Président du Groupe parlementaire majoritaire est un gaffeur hors-pair ! Les bassesses et les servilités ne cessent d’y renforcer les ignominies. C’est une Assemblée nationale à nettoyer impérativement car elle est plus un résultat historique qu’un fait politique du hasard. Elle doit d’un coté s’identifier avec le Temps et d’un autre coté avec le Peuple !