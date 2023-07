Leadership et développement féminin : 10 femmes leaders de l’administration publique sénégalaise sélectionnées

Le projet intitulé « Parcours d’accompagnement pour 10 femmes leaders de l’administration publique sénégalaise » est financé par le Royaume de Belgique et l’Etat du Sénégal à travers le Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (MAESE). Il est mis en œuvre par l’Institut Royal des Relations Internationales Egmont de Belgique en partenariat l’Ecole nationale d’Administration du Sénégal (ENA/Sénégal) avec le soutien du MAESE.

Le projet consiste en un parcours de formation permettant d’appuyer les capacités de 10 femmes leaders sénégalaises issues de l’administration publique. Il vise à accroître la visibilité de ces 10 femmes en tant que modèles et ainsi influencer la génération future de femmes à occuper des postes à haute responsabilité.

Il a aussi pour objectif de contribuer à l’autonomisation des femmes en consolidant leur leadership par le développement d’un éventail de compétences en savoir-être et savoir-faire et d’offrir des occasions d’échange d’expertise avec des pairs de l’administration publique.

Le parcours diversifié comprendra des échanges et benchmarking, des sessions de formation et de coaching et sera couronné par l’élaboration d’un projet commun mettant en l’honneur les participantes en terme de pear learning.

Sur la base d’un appel à candidature lancé début avril par le MAESE et diffusé à travers tous les ministères sénégalais et sur le site de l’ENA, la sélection a été faite. Les candidates sélectionnées, de par leurs parcours sur la base de leur niveau de responsabilité, de leurs compétences, de leurs expériences et de leur motivation individuelle, sont issues de l’administration publique sénégalaise.

Après la cérémonie officielle de lancement du parcours organisée le 24 mai 2023 au Musée de la Femme de Dakar en marge de la mission économique princière belge au Sénégal en présence des ministres des Affaires étrangères des deux pays partenaires, S.E. Mme Aïssata Tall Sall et S.E. Mme Hadja Lahbib, cap sur le démarrage des sessions de formation continue.

La première session animée par M. Guy TROUVEROY s’est tenue à l’ENA du 11 au 13 Juillet 2023 en présence de Monsieur Cheikh Awa Balla Fall, Directeur général de l’ENA du Sénégal et de la Première Secrétaire chargée des Affaires Politiques et Economiques de l’Ambassade du Royaume de Belgique, Madame Delphine Scheerens.

Liste des 10 femmes leaders sélectionnées

1-Ndeye Aby NDAW : Directrice de l’Enseignement élémentaire. Ministère de l’Education nationale

2-Sokhna Amy MBACKE: Directrice de l’Administration générale et de l’Equipement (DAGE) au ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur.



3-Astou THIAM : Directrice Adjointe du Centre Trainmar de Dakar, Agent du COSEC, Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime

4-Katy NDIAYE: Directrice de la Construction, Ministère de l’Urbanisme du Logement et de l’hygiène Publique

5-Ndeye Oumou NDIAYE: Directrice de l’encadrement des Secteurs, Ministère du Commerce, de la Consommation et des PME.

6-Aissatou Jeanne NDIAYE: Directrice des Technologies de l’Information et de la communication au ministère de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique

7-Coura Gaam DIOUF: Coordonnatrice nationale du Projet Promotion des Jeunes au Ministère de la Jeunesse, de L’entrepreneuriat et de l´Emploi

8-Tacko DIAWARA: Directrice Régionale du Développement Rural de Saint-Louis, Ministère de l’Agriculture, de L’ Équipement Rural et de la Souveraineté Alimentaire

9-Rose SARR : DRH, Direction générale de l’Administration pénitentiaire, Ministére de la justice.

10-Mme Mame Adam KANDJI: Directrice des Etudes, de la Sûreté, de l’innovation et de la Qualité des Grands Trains du Sénégal (GTS-S.A), au Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement (MITTD).