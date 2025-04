Leadership féminin: Ndéye Absa Gningue invite les femmes à sortir de leur zone de confort   

Le leadership féminin est à encourager. C’est l’avis de Ndeye Absa Gningue qui vient de publier l’ouvrage « Modern leadership » au bénéfice des femmes.Selon l’auteure, c’est un ouvrage rédigé en anglais déjà et qui appelle au fait de sortir de sa zone de confort. » Il y a trois leçons à retenir principalement à savoir que la zone de confort nous limite. Une invitation est donnée à toutes les personnes qui sont dans une situation où elles se sentent prises au piège ou elles se sentent peut-être dans un carcan de pouvoir se libérer ou de libérer leur potentiel », dit-elle. Et de poursuivre : »La deuxième leçon, c’est une sororité, parce que ce livre, je ne l’ai pas écrit seule, mais avec une ancienne collègue qui invite également au fait de pouvoir s’ouvrir aux autres, d’accepter le mentorat comme un modèle économique quelque part, mais aussi de pouvoir indiquer que les femmes peuvent s’entraider et travailler ensemble pour un Sénégal et un continent qui se développent ».

Lors de la présentation de cet ouvrage, l’auteure a invité une femme qui n’a pas fait d’études poussées. Elle justifie cette invite par le fait qu’elle a initié le RADES. » Je parle de RADES dans le livre, c’est la raison pour laquelle je l’ai invitée pour dire qu’en réalité, la langue n’est pas vraiment la barrière. Ce qui nous unit, c’est que nous sommes tous des êtres humains. Par conséquent, on ne devrait pas limiter cet aspect leadership féminin au fait de parler ou pas une langue, donc le français et l’anglais, c’est la même chose », explique-t-elle. De son avis, il est important que l’on puisse encourager ces femmes qui sont dans des coopératives ou des GIE à prendre le relais et à s’assurer qu’elles prennent des fonctions importantes au niveau de leur communauté respective.

Sur le choix du livre écrit en anglais, l’auteure soutient qu’elle l’a écrit avec une nigériane. « Elle ne parle pas forcément anglais, mais c’était aussi un défi. Je me suis donné le défi, étant sénégalaise de pure souche de pouvoir écrire dans une langue que je pratique professionnellement, parce que je suis basée à Pretoria en Afrique du Sud, pour pouvoir absolument donner ce message-là de manière concrète à ces femmes qui hésitent à ne pas faire ce qu’elles ont envie de faire, de pouvoir se lancer tout simplement », laisse-t-elle entendre.