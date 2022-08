LEGISLATIVES 2022: L’APD et ADIANA appellent au respect du processus électoral

L’APD et la coalition ADIANA, réunis hier au siège à Liberté 6 extension Vdn, félicitent le peuple sénégalais et prônent le respect du processus électoral.

L’APD et la coalition ADIANA invitent au respect du processus électoral et réaffirment leur ancrage dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Dans le communiqué, le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’APD et de la coalition ADIANA indiquent qu’ils se sont réunis, hier mardi 02 août 2022 au siège sis à Liberté 6 extension VDN pour saluer le bon déroulement du scrutin législatif et la maturité du peuple sénégalais qui a accompli son devoir en allant aux urnes choisir ses représentants au parlement.

Encore une fois, une leçon donnée à ceux qui n’ont rien compris de ce qui se passe dans ce pays, dont la transformation par les grands projets du Président Macky Sall, malgré une conjoncture internationale défavorable, est hautement appréciée. En effet, les Sénégalais ont encore une fois montré leur maturité et n’ont pas répondu aux appels à la violence d’une certaine opposition. Ils sont allés pacifiquement voter pour choisir leurs représentants au Parlement.

Par conséquent aucune pression ou tentative de trouble à l’ordre public ne saurait être acceptée. L’APD réitère son ancrage dans BBY et reste autour du Président Macky Sall pour continuer à faire face aux défis qui nous interpellent, notamment le projet funeste de certains de nos compatriotes qui veulent fissurer les fondements de notre République, sans oublier la mise en place d’une Assemblée Nationale qui va voter les budgets et tout ce qui peut permettre l’exécution des politiques publiques.

L’APD félicite le Président de la coalition Benno Book Yakaar pour l’immense travail qu’il a fourni pour permettre à sa coalition de remporter haut la main le scrutin. L’APD le félicite aussi pour le choix porté sur Madame Aminata Touré dont le courage, la détermination et l’ouverture lui ont permis de travailler en bonne capitaine d’équipe pour accomplir honorablement la mission confiée.