LEGISLATIVES 2024: Wanep a déployé 100 observateurs

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

West Africa Network for Peacebuilding (Wanep- Sénégal) a déployé 100 observateurs pour un bon déroulement des élections législatives. Il recommande à la CENA et à la DGE de rester vigilant pour contrôler et assurer scrutin.

Dans le cadre du projet de « Suivi, Analyse et Atténuation de la Violence Électorale (EMAM) », Wanep-Sénégal a fait face à la presse. Ladite structure a fait une cartographie des zones à risque de violence électorale qui a été élaborée et validée. Ainsi, vingt (20) moniteurs mobilisés et formés durant la semaine du 18 et le 23 octobre 2024 ont été déployés depuis le 23 octobre dans les zones à risque conformément à la cartographie. Selon la coordinatrice Adrienne Diop, des données collectées à partir du suivi de 25 indicateurs validés a permis d’apporter des contributions de réponses. « Le Groupe National de Réponse à la Violence Electorale (GNRVE) a été réactivé.

En réponse aux alertes reçues, trois (03) actions de réponse ont été financées », dit-elle. Et de poursuivre : » La présente Cellule de Veille Électorale (CVE), activité transversale sur les deux volets du projet, s’inscrit dans la continuité de la contribution de WANEP, de ses membres et de ses ONG partenaires. Composée de 4 sections distinctes et complémentaires avec les 100 observateurs comme relais dans les différentes localités du pays, la Cellule de Veille Électorale (CVE) permet de maintenir une présence dans les zones à risque de violence électorale les 16, 17 et 18 novembre 2024 pour continuer l’Alerte et la Réponse en vue d’un scrutin apaisé ». Elle renseigne qu’un dispositif spécifique de la Cellule de Veile électoralede WANEP et de ses partenaires a été mis en place avec des observateurs. « Les 20 moniteurs déployés depuis le 23 octobre 2024 ont été renforcés par 80 observateurs faisant 100 observateurs formés et équipés. Ils sont déployés suivant la cartographie des zones à risque avec les plus forts effectifs dans

Dakar, Diourbel, Ziguinchor, Thiès, Kolda, Sédhiou et Saint Louis » soutien-elle. Concernant les collecteurs de données, ils sont 10 personnes mobilisées et équipées en contact permanent avec les 100 observateurs de terrain pour vérifier et croiser les données afin d’alimenter la base de la Cellule de Veille Électorale. Sur cette liste s’ajoutent les analystes au nombre de 07 experts de profils requis (Droit, Communication, statistique, Genre, sécurité) ayant pour rôle d’analyser les données collectées pour en élaborer des drafts de documents de position comme la présente déclaration d’entrée. « Cinq facilitateurs chargées de valider les alertes, recommandations et autres publications avant leur diffusion sont aussi sur cette liste. » Ils sont surtout en relation avec les autorités compétentes pour le partage de nos observations et la mobilisation des réponses requises », souligne-t-elle.

Les communicateurs ne sont pas en reste pour assurer la visibilité et la diffusion des documents validés, tout en assurant l’interface avec les acteurs des médias.Wanep fait face à des défis à relever. Il s’agit notamment de la sécurisation du scrutin au regard des violences observées au cours de la campagne, la garantie de la sincérité du vote, la méfiance entre les acteurs politiques, l’encadrement des militants et des « groupes privés de sécurité enclins à l’usage de la violence, la mobilisation et la participation massives au scrutin politiques, le faible niveau de retrait des cartes d’électeur disponibles et la Campagne d’éducation et de sensibilisation des élections insuffisante. es recommandations.

WANEP-Sénégal recommande à la Commission électorale nationale autonome (CENA) et à la Direction Générale des Elections (DGE) de rester vigilant pour contrôler et assurer le bon déroulement du scrutin, notamment concernant la mise à disposition effective, en nombre suffisant et à temps, du matériel électoral au niveau de tous les bureaux de vote, la présence du personnel requis dans les bureaux de vote.