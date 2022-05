Législatives à Bambey-Le Maire de Ngogom zappé des listes de YAW

Les responsables de la Coalition Yewwi Askan-Wi n’émettent plus sur la même longueur d’onde au niveau du département de Bambey. Ainsi, un véritable malaise s’installe dans les rangs de cette organisation dû aux choix des investitures en perspectives des prochaines élections législatives du 31 Juillet 2022 . Dans la Commune de Ngogom, le Maire Papa Momar Ngom, membre influent de YAW depuis sa création( il a été élu sous cette bannière), a été tout simplement zappé au profit d’un certain Séga Dieng de Wallu. Une attitude qui frustre plus d’un partisan de l’ancien Directeur Technique de l’Agence de l’Electrification Rurale (ASER). Ce lundi, ils comptent tenir un point de presse pour se pencher sur cette question. L’on craint que la Collectivité YAW vole en mille morceaux dans le Baol.

Articles similaires