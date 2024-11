Législatives Anticipées du 17 Novembre 2024: Adji Mbergane Kanouté soutient le Pastef

Partager Facebook

Suite à une rencontre avec le Doyen Alla Kane, président de Maggi Pastef, investi à une place honorable et honorifique sur la liste dirigée par le président du Pastef Ousmane Sonko, Adji Mbergane Kanouté initialement investie en 24e position sur la liste nationale de la coalition Takku Wallu, se retire de cette candidature à dix jours des élections législatives. Une annonce qui a été faite à l’issue d’une réunion sous la coprésidence de M. Amadou Oumar Guèye, Secrétaire Général Adjoint du parti et de M. Abdoulaye Diop, président des Sages du parti.

Le Secrétariat Exécutif de l’Union pour le Développement du Sénégal Authentique (UDS/A), a pris une décision stratégique importante, ce jeudi de soutenir officiellement la liste Pastef pour les élections législatives prévues le 17 novembre 2024. La décision de l’UDS/A a été prise, selon le communiqué, ‘’suite à de longues concertations avec la base du parti, ainsi qu’à une rencontre clé avec le Doyen Alla Kane, Président de Maggi Pastef. Ce dernier, investi à une place honorifique et symbolique sur la liste Pastef dirigée par Ousmane Sonko, bénéficie de la pleine confiance de l’UDS/A, en raison de son engagement sans faille envers les causes sociales et politiques du Sénégal’’.

Doyen Alla Kane, figure historique de la gauche sénégalaise, est reconnu pour son rôle majeur dans la défense des droits et de la justice sociale au Sénégal. Une figure que la Secrétaire Générale de l’UDS/A, Adji Diarra Mbergane, a exprimé son profond respect et son admiration pour Doyen Alla Kane, qu’elle considère comme son père spirituel et adoptif. En effet, le document a indiqué que ce soutien de l’UDS/A vise à renforcer la représentativité du peuple sénégalais au sein de l’Assemblée Nationale, en mettant en avant une personnalité qui incarne la constance, la dignité et l’authenticité dans la lutte pour un Sénégal souverain et équitable. ‘’Cependant, l’UDS/A appelle à tous les militants et sympathisants, tant au niveau national qu’international, pour s’engager activement en faveur de la liste Pastef, dans le but de garantir une victoire éclatante pour le parti’’, a-t-on lu dans le document. Et de conclure que ce soutien de l’UDS/A s’inscrit dans une vision commune de faire avancer le pays vers une société plus juste, prospère et souveraine, sous la direction du Président Bassirou Diomaye Faye.

MADA NDIAYE