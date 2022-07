Législatives du 31 Juillet: « And Samm Jikko Yi » présente un Mémorandum aux 8 coalitions en lice

Après le rejet du projet de loi criminalisant l’homosexualité par l’Assemblée nationale, le collectif And Samm Jikko yi a décidé de sortir du silence ce mercredi pour se préparer vers les prochaines élections législatives.

A l’entame de leur communication, le collectif And Samm Jikko yi a rappelé la forfaiture dont elle a été victime de la part de l’Assemblée sortante, par le traitement cavalier que le bureau de ladite Assemblée a fait de sa proposition de loi portant criminalisation de l’homosexualité. C’est dire l’impérieuse nécessité pour tous les Sénégalais soucieux d’une gestion appropriée de l’un des piliers fondamentaux du dispositif institutionnel de l’Etat d’accorder aux élections en vue une attention particulière.

Dans son combat pour une société saine, moralement armée, adossée dans sa dynamique, à ses valeurs socioculturelles, And Samm Jikko yi veut jouer pleinement sa partition dans le choix avisé de ceux qui demain devront représenter le peuple. C’est à cette fin qu’elle a produit un mémorandum qu’elle a soumis à l’ensemble des coalitions compétition pour le scrutin du 31 juillet 2022. Ledit mémorandum est structuré en deux parties : la première fait le constat de carence du pouvoir législatif depuis l’instauration de la 2e République. Un pouvoir toujours inféodé à l’exécutif, sourd aux doléances et complaintes des populations qu’il est censé représenter, réduit en une chambre d’enregistrement des désidératas du chef de l’exécutif et fonctionnant sur le mode de la majorité mécanique.

La deuxième est composée d’un ensemble de propositions dont l’impact sur la préservation de nos valeurs cardinales, la solidification de nos différentes institutions sociales, religieuses, culturelles, économiques et politiques sera décisive. Nous avons soumis ce mémorandum à toutes les coalitions en lice pour le scrutin du 31 juillet 2022. Ce dernier est composé de 17 points dont la criminalisation de l’homosexualité

La Coalition NÄTAANGE ASKAN WI a signé sans réserve la charte d’engagement. Bunt-bi a émis une réserve sur la peine de mort. Yewwi Askan-wi s’est aussi engagé pour l’essentiel et a émis des réserves sur le contenu et/ou les modalités afférents à certaines questions. Wallu est d’accord sur la criminalisation de l’homosexualité et la lutte contre l’agenda pro-lgbt. AAR n’a pas signé la charte, mais a envoyé son contrat de législature accompagné d’un texto qui réitère leur disponibilité à échanger sur tout ce qui intéresse le peuple.