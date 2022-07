Serigne Mansour Sy Djamil rejoint BBY

Le parti Bès Dou Ñakk appelle à voter massivement pour la coalition présidentielle lors du scrutin de dimanche prochain. Dans un communiqué, le parti de Serigne Mansour Djamil appelle à faire barrage à Yewwi Askan Wi.

Communiqué du Directoire National de Bès du Ñakk

L’An Deux Mil Vingt-Deux et le vingt-cinq juillet, le Directoire National de Bès Du Ñakk s’est réuni en son siège pour analyser la situation politique du Sénégal dans le contexte de la campagne électorale en cours pour les élections législatives du 31 Juillet 2022.

Analysant la portée et la pertinence de la décision de Bès Dou Ñakk de se retirer de la Coalition Yéwi Askan Wi (YAW), à la suite des manquements et violations des règles de fonctionnement démocratique par certains leaders de ladite coalition, le Directoire National s’est félicité de la forte adhésion des militants de base et des sympathisants à cette décision historique qui du reste est conforme aux valeurs et aux textes fondamentaux du Parti.

Le Directoire National, après de longues discussions, où tous les points de vue se sont exprimés dans un esprit démocratique fécond et prometteur, a adhéré à la forte demande des militants de participer activement aux élections législatives du 31 juillet 2022 pour confirmer la position et la place de Bès Dou Ñakk dans l’échiquier politique national, et aussi mais surtout déjouer les manœuvres malsaines de YAW tendant à usurper la représentativité Bès Dou Ñakk dans le landerneau politique actuel du Sénégal.

Ainsi, le Directoire national a décidé de soutenir la Coalition Benno Bok Yakkar qui est la principale force capable de battre YAW.

Le Directoire national de Bès Dou Ñakk appelle tous les militants et sympathisants à se mobiliser pour voter massivement pour la coalition BBY lors des élections législatives du 31 juillet 2022.

Le Directoire National demande aux structures et militants de Bès Dou Ñakk d’accorder leur soutien aux responsables de BBY de leurs localités respectives pour travailler ensemble à la défaite de la coalition YAW.

Nonobstant cela, Bès Dou Ñakk reste ferme sur les fondements de la démocratie et le respect des valeurs universelles de notre société. Bès Dou

Ñakk n’est pas dans la mouvance présidentielle, encore moins dans une opposition qui cherche son chemin.

Compte tenu des opportunités de l’heure qui s’offrent aux populations sénégalaises notamment la découverte de ressources naturelles immenses dont une bonne gouvernance citoyenne permettrait de supporter le développement et la stabilité économique de notre pays :

Nous voulons créer les conditions d’un engagement patriotique pour que tout le monde se mette autour d’une table et travaille pour l’intérêt du pays.

Nous appelons à un débat franc, ouvert et constructif sur les grands choix qui président à notre destinée, débat sur les orientations stratégiques de notre développement, débat sur les Lois et règlements dont devrait se doter le Pays, débat sur la société dans laquelle nous vivons, comment la transformer conformément aux conditions objectives du Sénégal et compte tenu du caractère de notre époque créant ainsi les conditions d’un partenariat efficace pour organiser Bès sur la base du socle populaire dont il jouit. Créant ainsi les conditions d’un partenariat efficace pour organiser Bès Dou Niákk sur la base du socle populaire dont il jouit.

Nous sommes Bès Dou Ñakk et notre démarche est de tenir compte du contexte qui change énormément, et nous n’avons pas de positions figées ce qui explique notre identité propre qui est d’être au service du développement et du bien-être du peuple Sénégalais !!!

Bès Du Ñakk euleuk gay Dak!!

Le Directoire National