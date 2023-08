L’épouse du gendarme porté disparu Didier Dadji, trahie par son propre entourage

Épouse de l’adjudant Didier Badji, porté disparu dans des circonstances non encore élucidées, Daba Diouf est sortie de son mutisme. Dans un entretien accordé à L’Observateur, Dr. Daba Diouf, médecin officiant en France et qui observe une grève de la faim devant le Consulat du Sénégal en France, a soulevé plusieurs points qui ont été démentis par une proche qui suit l’affaire depuis le début.

Ce proche se demande comment un père de famille peut-il disparaître de cette manière et son épouse ne trouve pas du temps pour revenir au Sénégal s’enquérir de la situation alors qu’elle est mieux placée pour rétablir les faits.

Du coup, la même source renseigne que l’on perçoit chez Mme Badji une volonté cachée de transformer ce triste événement en autre chose : la politisation de la disparition de son époux. Certaines déclarations successives depuis Février 2023 sur ce dossier par Guy Marius Sagna, Pape Alé Niang peuvent en témoigner.

Pourquoi laisse-t-elle ses sœurs gérer ce problème alors qu’elle sait très bien que c’est elle la personne-clé ? Pourquoi veut-elle politiser cette disparition ?

Figurez-vous que les enfants de Didier Badji qui habitent Mbour sont gardés par Maïmouna Diouf, la sœur cadette de Daba. Quand je l’ai entendu parler d’eux comme étant leur maman, j’étais écœurée. Même un gendarme a été envoyé à la grande sœur Amy Diouf au mois de Février 2023 mais cela n’a rien donné. J’ai aussi demandé une fois à Daba pourquoi écarte-t-elle le Commandement ?

La disparition de mon frère et ami ne mérite pas d’être politisé et encore moins par notre famille. Il m’est revenu que Daba Diouf aurait reçu une somme conséquente d’une femme connue et proche de Didier pour faire ces déclarations mensongères et politiciennes.

C’est maintenant que je comprends pourquoi Didier avait l’habitude de se plaindre des comportements de Daba Diouf. Pourtant, je lui donnais toujours les conseils pour protéger mes 2 neveux et ma nièce. J’étais présente quand elle envoyait une lettre irresponsable à la Gendarmerie alors qu’elle était bien avisée que cette démarche pouvait porter préjudice à Didier, ses enfants ou même à elle. Et malgré cela, la Gendarmerie plutôt que de répondre par voie épistolaire, est venue vers la famille pour apporter son soutien, mais a encore été rejetée.

Comme vous pouvez le constater, ces politiciens, après avoir fini de manipuler notre jeunesse, pénètrent maintenant les familles pour enfoncer des plaies. Daba doit se ressaisir et penser à certaines contrevérités qu’elle a débitées particulièrement devant son aînée.