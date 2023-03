Les 2 ans du PRP: Déthié Fall pour la restauration de l’État de droit

De Oussouye à Podor, de Saraya à Rufisque, de l’Afrique de l’ouest, du Nord, Sud, Est, aux Amériques, Asie et en Europe, le PRP est aujourd’hui présent dans les 46 départements du Sénégal et dans toutes les circonscriptions électorales au niveau de la diaspora.

Ce magnifique travail d’implantation, de maillage du territoire, de massification et de structuration du parti, nous le devons à l’ensemble des militantes et militants engagé à la devise Ensemble Prospérité Paix du PRP, et qui ne cessent de s’investir jour et nuit sur le terrain politique, au contact de nos compatriotes, qu’ils soient au Sénégal ou dans la diaspora, dans la logique du Diissó ak Askan Wi.

Chers compatriotes, militants, sympathisants,

Comme l’année dernière, nous avons encore décidé cette année de ne pas fêter l’anniversaire de la naissance du parti. Le contexte politique actuel marqué par une agression à outrance de la démocratie, des arrestations et persécutions d’opposants, ne peut donner lieu à une quelconque festivité ni à une célébration en apothéose.

C’est pourquoi, le PRP réitère son indéfectible engagement dans la lutte contre la persécution d’opposants, contre les multiples arrestations et emprisonnements politiques, contre la violation de la Constitution et des règles de jeu démocratique, contre une inacceptable troisième candidature clairement affichée du président actuel.

Le PRP renouvelle également son engagement à lutter pour la défense des intérêts légitimes des sénégalaises et des sénégalais et le respect de leurs droits économiques et sociaux.

Parallèlement, comme annoncé durant ma déclaration de candidature du 26 février 2023, le parti se projette sur l’organisation de deux événements majeurs que sont : (i) le séminaire des cadres prévu pour le mois de mai 2023 et qui sera l’occasion de la finalisation du programme en prélude de l’élection présidentielle du 25 février 2024 et, (ii) le congrès d’investiture du parti prévu au mois de juillet 2023.

Dans la perspective d’une réussite de ces deux événements et du rendez-vous électoral de 2024, nous demandons à l’ensemble des militants et sympathisants de continuer et d’intensifier le travail de terrain de massification et de structuration pour une atteinte de nos objectifs communs et Ensemble faire du Sénégal une Nation Unie dans la Prospérité et la Paix.

* Déthié FALL,

Président du PRP