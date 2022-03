Échange de civilités entre Barth et Diouf Sarr

Prenant part à la cérémonie de la 22e édition de la descente Spirituelle de Mouhamed Seyni Guèye Khalifatou Lahi Fil Ardi célébrée à la Mosquée de la Divinité, Abdoulaye Diouf Sarr, candidat malheureux de Bby à la Ville de Dakar et Barthélémy Dias, maire de ville, se sont rencontré. En gentlemen, ils se sont échangé les civilités avec une poignée de main pleine de sens. Ce qui montre qu’après la politique, la classe politique, dans son ensemble, entretient d’excellents rapports. Dans la foulée, un de son entourage annonce que la défaite concédée aux locales n’entache en rien sa détermination et son engagement à servir le président Macky Sall. Malgré cette défaite, il est toujours présent sur le terrain, pour preuve, Diouf Sarr participe aux événements religieux et activités de communion dans les traditionnels villages Lébous de Dakar. Selon toujours la même source, Diouf Sarr est plus que déterminé à aller à la conquête des suffrages des Sénégalais pour les élections législatives du 31 juillet 2022 prochain. Un membre de son proche entourage signale qu’il ne regarde pas le rétroviseur des élections municipales et départementales mais vise essentiellement les élections législatives pour donner au président Macky Sall et à la coalition Benno Bokk Yakaar une large majorité.

