Les 23 interpellés du village de Ngor en Rp

Le parquet n’a pas encore décidé du sort des jeunes arrêtés lors des affrontements entre jeunes du village de Ngor et gendarmes. Les 23 manifestants ont bénéficié d’un retour de parquet après avoir passé toute la journée à la cave du Palais de Justice de Dakar. D’après leur avocat, Me Cheikh Khoureyssi Ba, ces jeunes sont poursuivis des chefs d’actes de nature à compromettre la sécurité publique, actions diverses, rassemblement causant des dommages aux personnes et aux biens, troubles à l’ordre public, coups et blessures volontaires, destruction de biens appartenant à autrui et association de malfaiteurs.