Les avocats de Sonko exigent l’audition de Me So qui avait rédigé la plainte de Adji Sarr

Les avocats d’Ousmane Sonko ont saisi hier le Doyen des juges d’une nouvelle requête pour réclamer l’audition de Me Mamadou Papa So en tant que témoin.

«Me Papa Mamadou So a publiquement avoué avoir reçu Adji Sarr 15 jours avant les faits pour la conseiller et il serait important de savoir si c’est sur un modus operandi tendant à collecter des éléments de preuves ou sur le simple dépôt d’une plainte ainsi que la poursuite des relations ou contact entre les deux jusqu’à implication des officiers de police judiciaire dans la procédure», a écrit Me Ciré Clédor Ly, un des avocats de Sonko, repris dans Libération.

L’avocat Mamadou Papa Samba So avait démenti Me Dior Diagne qui l’accusait d’avoir rédigé la plainte d’Adji Sarr « Je n’ai jamais rédigé la plainte de Adji Sarr. Je n’ai pas rencontré Adji Sarr à cette occasion », dément Me So, qui se plaint de l’attitude de sa consœur auprès du Bâtonnier.

D’abord, dans sa lettre adressée au Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal, Me Papa Leyti Ndiaye, le concerné précise déjà qu’il était hors de Dakar : « le 02 février 2021 (jour des faits) et le 03 février (date du dépôt de la plainte), j’étais à Ziguinchor et que ce faisant je ne pouvais recevoir la dame Adji Sarr. Il est facile de vérifier que le 1er février, j’ai plaidé au référé du Tribunal de Grande Instance de Ziguinchor, le 02 février quatre dossiers au flagrant délit du TGI de Ziguinchor, et 06 autres 2021, le 03 février au TGI de Ziguinchor », justifie la robe noire.