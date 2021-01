Les “cafards” de Moussa Diop

Le directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD) Oumar Boun Khatab Sylla, a fait face à la presse. Il a fait des révélations sur la gestion «calamiteuse» de son prédécesseur.

Oumar Boun Khatab indique qu’«il y avait plus de 200 agents fictifs à Dakar Dem Dikk, lorsqu’il a fait l’audit de l’entreprise. “J’ai simplement demandé qu’on bloque les salaires de ces agents. Il sait, en tant qu’avocat, que si ces salaires ne sont pas justifiés, sa responsabilité civile et pénale sera engagée.”

“Les deux plus grands restaurants de DDD étaient gérés par ses épouses. Et j’ai licencié l’une d’entre elles, car la dame en question était en disponibilité. Et à la fin de la disponibilité, elle n’était pas revenue. Et j’ai licencié tous ses ‘intouchables’. J’avais décidé de ne pas communiquer pendant 6 mois, mais je n’en peux plus».

Il ajoute que les pertes cumulées sont estimées 30,6 milliards Fcfa, les dettes sociales avoisinent plus de 7 milliards, plus de 500 bus en panne.