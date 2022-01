Les chiffres des joueurs contaminés au coronavirus passent à 9 personnes dans la tanière

Après Habib Diallo, Saliou Cissé et Mamadou Loum Ndiaye, l’équipe du Sénégal vient d’enregistrer 9 nouveaux cas positifs au coronavirus, dont 3 joueurs et 6 membres du staff.

Selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de Football (FSF) trois (03) joueurs et six (06) membres de l’encadrement ont été testés positifs au Covid 19 après la cérémonie de remise du drapeau par le président Macky Sall.

« La Fédération Sénégalaise de Football informe qu’à l’issue des derniers Tests RT PCR effectués hier dans la nuit, au retour de la cérémonie de remise du drapeau par le Chef de l’Etat , les résultats de trois (03) Joueurs ( Pape Matar SARR, Nampalys MENDY et Mame Baba THIAM, et de six (06) membres de l’encadrement sont revenus POSITIFS », précise le communiqué de l’instance dirigeante, signé par le Secrétaire General, Victor Seh Cissé.

D’après le même communiqué, les joueurs positifs sont asymptomatiques. « La FSF a pris toutes les dispositions pour la prise en charge effective des personnes concernées en attendant la négativation de leurs Tests RT PCR avant de pouvoir les acheminer vers Bafoussam dans les meilleures conditions », lit-on sur le communiqué.

Entre temps d’autres joueurs sont concernés par le virus, la Gambie voit sa préparation être perturbée à la veille de sa toute première Coupe d’Afrique des Nations de son histoire. Le premier match des Scorpions est prévu pour le 12 janvier prochain. En 16 joueurs et 4 membres du staff technique étaient alors positifs. Et la petite nation d’Afrique de l’Ouest se heurte au règlement : si les listes ont été élargies à 28 éléments afin de pallier d’éventuelles indisponibilités, la Confédération africaine de football ne permet pas de remplacer les joueurs touchés par le virus.