Les comptes de DDD saisis

Le bras de fer entre l’ex DG de Dakar Dem Dikk et son successeur est loin de connaître son épilogue. En effet limogé de son poste de Dg, Me Moussa Diop peine à recevoir ses indemnités bloquées par Oumar Boun Khatab Sylla sur instruction du Chef de l’Etat. Me Moussa Diop a saisi la justice qui a autorisé à saisir les comptes et biens meublées de la société à hauteur de 90 millions Fcfa.