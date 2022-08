Les confessions de la famille de Mancabou

La famille de François Mancabou (sa femme Christine Coly) et ses cousins ont été auditionnés par les éléments de la cybersécurité. Selon Libération, Jean-Baptiste Coly a appelé sur l’un des numéros avec lesquels sa sœur a été contactée pour demander à la personne à l’autre bout du fil de cesser ses appels. Alors que Boucal et Mancor, eux, ont reçu des audios. Dans l’un des enregistrements, quelqu’un se présente comme un proche d’un leader politique qui souhaiterait aider la famille Mancabou. Dans un autre, l’appelant prétend être un brancardier de l’hôpital Principal et vouloir donner des informations sur la mort de François Mancabou.

Pour rappel, les membres de la famille de François Mancabou ont saisi la police pour dénoncer des menaces et tentatives d’intimidations reçues de personnes sur leurs téléphones. Christine Coly, la compagne de François Mancabou, qui a été déjà auditionnée à la Division spéciale de cybersécurité (DSC), avait confirmé sa plainte, remis les numéros incriminés et rapporté les contenus des échanges avec les correspondants mystérieux.