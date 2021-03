Les cours suspendus dans l’enseignement supérieur

Pour des raisons de sécurité et de la préservation de l’intégrité de tous les acteurs de l’Enseignement supérieur, le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation porte à la connaissance de toute la Communauté Universitaire, des Instituts supérieurs d’Enseignement professionnel (ISEP) et des Établissements Privés d’Enseignement supérieur (EPES) de la suspension de tous les cours en présentiel à compter du Lundi 08 mars jusqu’au Lundi 15 mars 2021 à 8h00.

Le MESRI réitère son appel pour la sérénité et l’apaisement dans les espaces pédagogiques et sociaux.