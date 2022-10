Les députés de Yewwi doutent de la sincérité Macky

Le premier jour du «Nemeku tour» de Ousmane Sonko a été mouvementé avec l’intervention de la gendarmerie au niveau de Joal. Un incident que les députés de Yewwi Askan Wi ont déploré eux aussi. Pour ces derniers, c’est incohérent de parler de «consolidation du dialogue national et d’ouverture politique» et s’attaquer au même moment au convoi de Ousmane Sonko avec des grenades lacrymogènes.

Birame Soulèye Diop et Cie disent se joindre «à tous les démocrates du Sénégal et d’ailleurs pour dénoncer énergiquement les graves violations des libertés fondamentales et droits du président de Pastef Ousmane Sonko».

A travers son communiqué, le groupe parlementaire Yewwi Askan Wiparle d’atteintes à la Constitution du Sénégal dont l’article 4 garantit des droits égaux aux partis politiques, y compris ceux qui s’opposent à la politique du gouvernement en place ; et l’article 8 consacre la liberté de déplacement à travers le territoire. «Le président Macky Sall continue à instrumentaliser les forces de défense et de sécurité pour combattre Ousmane Sonko comme il l’avait fait contre Karim Wade, Khalifa Ababacar Sall et contre tous ceux qui s’opposent à sa politique antinationale, antidémocratique, antipopulaire», fustige-t-il.

Les députés de l’opposition disent douter «de la sincérité du Président Macky Sall qui parle d’amnistie pour la consolidation du dialogue national et l’ouverture politique et qui 15 jours après lance des grenades lacrymogènes sur le convoi d’un adversaire politique», avertit le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi qui exprime ainsi sa solidarité au président de Pastef Ousmane Sonko ainsi qu’à tous ses camarades, avant de promettre de rendre «personnellement responsable le Président Macky Sall pour tout ce qui se passera dans le cadre de la tournée nationale du président Ousmane Sonko».