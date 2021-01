LES ÉTAPES D’UNE SILK PRESS RÉUSSIE

Réversible, contrairement au défrisage, peu contraignant contrairement au lissage brésilien, le Silk Press (de silk = soie), permet de rendre les cheveux frisés ou crépus lisses et brillants comme de la soie . Les outils ? Un fer à lisser de bonne qualité, assurant une température stable et homogène, des produits à base de silicones pour rendre le cheveu malléable sans en modifier la structure, et assurer une protection thermique efficace.



Protégés par un bonnet ou un turban pour dormir, non mouillés mais bien hydratés, les cheveux restent lisses pendant 1 à 2 semaines. Dès le premier shampooing, ils retrouvent leur texture d’origine.

LES ETAPES D’UNE SILK PRESS REUSSIE



ÉTAPE 1 : LAVER, HYDRATER LES CHEVEUX.



Le shampoing clarifiant doux Moisturizing Hair Bath Agave & Lavender permet d’enlever toutes les impuretés ou résidus de produits de coiffage.



ÉTAPE 2 : APPLIQUER UN APRÈS-SHAMPOING ENRICHI EN SILICONES.



L’après shampooing Moisturizing 1 Detangling Conditioner Agave & Lavender riche en silicone referme et scelle les cuticules. Il facilite le démêlage et réduit le temps de séchage. Le démêlage s’effectue toujours des pointes en remontant vers les racines.



ÉTAPE 3 : PROTEGER DE LA CHALEUR –ASSOUPLIR – SECHER



Sur cheveux bien démêlés, bien protégés contre la chaleur, sécher à la brosse et au séchoir mèche par mèche l’ensemble de la chevelure.



ÉTAPE 4 : LISSER



Après application du thermoprotecteur, lissez l’ensemble de la chevelure à l’aide des plaques chauffantes et prenant des petites mèches. Un seul passage par mèche doit être suffisant.