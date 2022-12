Les étudiants Républicains des différentes universités prêts à porter la candidature du président en 2024

Dans le but de soutenir la candidature du président en exercice Macky Sall, les étudiants et élèves des différentes universités publiques et privées du Sénégal se sont réunis au Cices ce samedi 3 décembre pour lancer un nouveau concept qu’il dénomme « amphi républicain ». Ces étudiants qui s’identifient à la vision du président de la République, sont venus en masse pour témoigner soutien et reconnaissance au président.