Les gardes de Sonko en garde-à-vue à Saly

Arrêtés à Dakar hier jeudi, après la bagarre de Tchicky, dans le cadre du ‘’Nemekou tour’’, des membres de la garde rapprochés du leader de Pastef / Les Patriotes, Ousmane Sonko, sont retenus à la Brigade de Saly où ils osnt placés en garde à vue. Dans les colonnes du journal Libération, Me Abdoulaye Tall, un des avocats des mis en cause, précise que ses collègues et lui « ont fait le tour des brigades et commissariats de Dakar pour savoir où (leurs clients) ont été conduits. »

