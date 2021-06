Les jeunes de Fadiouth Ngazobil dit non à Sophie Gladima

Nous disons non à un forum politique! Nous disons non à un forum alimentaire! Non à un forum qui divise la jeunesse! Nous disons non à Sophie Gladima

Nous sommes au regret de constater en tant que membre à part entière du conseil communal de la jeunesse de JFNG et occupant des postes stratégiques dans la dite structure ,des manœuvres et des agissements venant d’un ministre de la République SOPHIE GLADIMA en organisant un soit disant forum dans le seul d’instrumentaliser et d’utiliser le CCJ à des fins politiques.

En effet , la Dame qui est réputée être une récidiviste pour ces actes de bassesses , a manifestement et royalement diviser le CCJ et ignorer la mairie qui est le premier partenaire privilégié et la tutelle locale pour véritablement dérouler son projet politique.

La preuve de cette énième forfaiture a fini de montrer que certains membres très stratégiques du conseil communal de la jeunesse en l’occurrence : Adama Diokh , président de la commission environnementale, SALY FAYE présidente de la commission santé, Khady Lo présidente de la commission d’organisation, Ngalandou trésorier général pour ne citer que ces responsables car la liste est loin d’être exhaustive , ils n’ont été associés ni de prés ni de loin que ça soit en amont ou en aval sous prétexte qu’ils pouvaient dénoncer la démarche exclusive et politicienne voire s’opposer à ce forum.

Face à cette situation désolante , nous sommes dans l’obligation d’informer et d’alerter l’opinion nationale et locale de ce détournement d’objectif dont le seul but est de manipuler la jeunesse comme ce fut avec ces «volontaires politiques » qui ne servent que pour la mobilisation politique avec une indemnisation politique à l’allure d’aumône moyennant 30000 qui certainement durera le temps de la propagande politique pour les élections locales. Et je ne parle pas de son fameux projet intitulé le « grand deglo » qui est la plus grande escroquerie du siècle car elle n’écoute personne , elle ne prend qu’à sa propre tête. Par conséquent comment une grande dictatrice , très suffisante peut elle prêter une oreille attentive à la population encore moins la jeunesse?

À cette question nous répondrons tout simplement par la négative car elle a fini de montrer ses limites en matière de leadership politique et de management du capital humain .Donc il serait vraiment utopique à la veille des élections locales d’essayer de nous vendre une autre image qu’elle est obligée de mettre sur la place publique pour manipuler les populations. Mais peine perdue car la population en particulier la jeunesse est plus que jamais consciente et dénoncera avec la dernière énergie cette manière de faire de politique qui est en déphasage avec nos réalités locales . En plus de ça , le Président lors du conseil sur l’emploi des jeunes avait instruit à tous les membres du gouvernement et les représentants de l’Etat d’adopter une démarche citoyenne en mettant les maires et tous les acteurs locaux au cœur du processus afin d’éviter toute forme de manipulation politique. Chose que la fameuse Dame à fouler majestueusement du pied pour tout simplement être avec ceux qui lui sont favorables pour récupérer toutes les dividendes que les ministres en charge de l’emploi et de l’employabilité des jeunes promettront à cette jeunesse innocente.

Nous terminons pour dire à cette ministre en perte de vitesse , en quête de popularité permanente que vos billets de banque indus peuvent tout vous donner sauf la dignité et l’honneur des populations de Joal Fadiouth Ngazobil. Donc revoyez votre copie car le réveil sera brutal comme celui de 2014 .

Les membres du CCJ de la commune de Joal Fadiouth Ngazobil.