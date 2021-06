Les Lébous veulent reconquérir Dakar

2 500 à 3 000 Lébous venant de 121 villages de Dakar sont attendus ce matin à la mosquée de la Divinité pour discuter de pêche, de foncier ou de l’accès à l’eau. Cette rencontre, présidée par Abdoulaye Makhtar Diop, va réunir ministres, maires, cadres, religieux, chefs coutumiers… issus de cette communauté.

Ce matin, la mosquée de la Divinité sera le «penc» des Lébous. A 2 jours du rituel annuel «Turu Mame Ndiaré» de Yoff, les Lébous se donnent rendez-vous ce samedi à partir de 11h à la mosquée de Divinité de Ouakam sur la corniche ouest. L’objectif de la rencontre est de diagnostiquer les maux qui touchent cette communauté. De la pêche au foncier, en passant par les problèmes d’accès à l’eau, les Lébous vont échafauder leurs stratégies pour revenir au premier plan dans la gestion des affaires de la cité. Chez eux où ils veulent reprendre la gestion de leur ville.

Il est attendu entre 2 500 à 3 000 personnes qui viendront de 121 villages lébous de Dakar, à savoir de Diender à Toubab Dialaw, en passant par Ngor, Ouakam, Bambilor, Gorom ou Yoff. «L’un de nos maux se nomme rareté des ressources dans la pêche. On ne peut pas parler de pêche sans les Lébous. Nous avons aussi d’énormes difficultés dans l’accès à la terre. Je donne l’exemple de Ngor, Ouakam et Yoff avec le foncier de l’aéroport. Depuis deux ans, le village de Diender a des problèmes d’accès à l’eau potable. Tous ces aspects seront discutés pour mutualiser nos forces afin que la voix des Lébous se fasse entendre», déclare Saltigué Mamadou Mbengue, coordonnateur du Collectif des 121 villages de Dakar.

Après ses journées de prières à Yoff, 2 mois avant le Ramadan, la communauté s’est engagée dans une perspective de renforcer sa cohésion par l’initiation de tournées. Les villages de Yène et de Toubab Dialaw ont reçu les premières rencontres. Le rassemblement de ce matin est accueilli par le collectif Taanka qui regroupe les communes de Ouakam, Ngor et Yoff. Il y est attendu un mémorandum qui sera remis au président de la République et qui sera porté par les cadres lébous. «Ce sera une communion pour discuter de nos problèmes. Jadis, quand le Président mettait sur pied un gouvernement, on demandait aux dignitaires lébous les cadres issus de notre communauté. Certains étaient ministres, d’autres furent investis sur les listes de députés. Nous avions aussi beaucoup de directeurs de société publique. Nous n’avons plus ces avantages parce que nous sommes divisés. Mais si nous maintenons cette dynamique de retrouvailles, nous retrouverons notre position d’antan», explique M. Mbengue, Saltigué de Yoff.

Religieux, politiques et chefs coutumiers vont se concerter au cours de cette journée qui sera présidée par Abdoulaye Makhtar Diop, Grand Serigne de Dakar, Alioune Moussa Samb, imam de la Grande mosquée et Mohamed Naby Guèye, khalife de Mohamed Seyni Guèye, fondateur de la mosquée de la Divinité. «Nous allons renforcer nos cadres, jeunes et femmes. L’Etat est en train de donner des financements. Nous avons de braves hommes et femmes. Le Lébou ne connaît pas la délinquance. C’est un travailleur qui se nourrit de la sueur de son front. Donc, personne n’est plus habilité à avoir accès à ces financements que nous», tonne Mamadou Mbengue. Abdoula­ye Diouf Sarr, ministre de la Santé, Alioune Ndoye, ministre de la Pêche, Gorgui Ciss, maire de Yène, Samba Bathily Diallo, maire de Ouakam, entre autres autorités issues de la communauté, sont attendus à cette rencontre.

Les Lébous ont longtemps été minés par les démons de la division. A Yoff par exemple, le Président Senghor se déplaçait personnellement pour rendre visite à certains dignitaires coutumiers. Avec le temps, les Lébous ont perdu beaucoup d’avantages à cause de problèmes internes. Aujourd’hui, ils veulent revenir au premier plan.