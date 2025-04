Les membres du CNRA installés aujourd’hui

Partager Facebook

Les nouveaux membres du Conseil National de Régulation de l’audiovisuel (CNRA) ont été installés, aujourd’hui, après six mois qu’ils ont été nommés. Le nouveau collège du CNRA est composé de Mahamadou Diarra, acteur culturel (personnalité qualifiée du milieu des arts), Papa Mamadou Tandian, économiste retraité (représentant des associations du troisième âge), Aoua Bocar Ly Tall, sociologue (personnalité qualifiée dans le domaine des lettres), Salif Sané, enseignant-chercheur en droit public (communauté universitaire), Maïmouna Makoar Diouf, spécialiste en genre et communication (associations féminines), Malick Ciré Sy, journaliste et président de la RADDHO (mouvements des droits de l’homme), Papa Madiakhaté Sarr, journaliste (Conseil national de la jeunesse) et Oumar Diouf Fall, journaliste (professionnel de l’audiovisuel).