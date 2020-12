Les nominations du Conseil des Ministres

Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL, a présidé le Conseil des ministres ce mercredi 09 décembre 2020 au Palais de la République.

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Madame Khoudia DIAGNE, Conseillère aux Affaires culturelles, matricule de solde n° 615 451/J, précédemment Coordonnatrice de la Cellule des Etudes et de la Planification, est nommée Directeur des Arts au Ministère de la Culture et de la Communication, en remplacement de Monsieur Abdoulaye KOUNDOUL, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Germain COLY, Conseiller culturel, matricule de solde n° 516 898/C, précédemment Conseiller technique chargé de la Coopération, est nommé Directeur de la Cinématographie au Ministère de la Culture et de la Communication, en remplacement de Monsieur Hugues DIAZ, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Abdoulaye KOUNDOUL, Professeur d’Education artistique et musicale, matricule de solde n° 510 146/A, précédemment Directeur des Arts, est nommé Directeur général de la Compagnie du Théâtre national Daniel SORANO, en remplacement de Monsieur SahiteSarr SAMB, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

Monsieur Ansoumane SANE, Titulaire d’un Master d’Etudes Diplomatiques supérieures, est nommé Directeur général du Grand Théâtre national Doudou NDIAYE Coumba Rose, en remplacement de Monsieur Keyssi BOUSSO, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Abdoulaye Racine SENGHOR, Professeur certifié de Lettres Modernes, précédemment Administrateur général du Monument de la Renaissance africaine, est nommé Président du Conseil d’Administration du Musée des Civilisations noires ;

Monsieur Keyssi BOUSSO, Artiste Promoteur, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Compagnie du Théâtre national Daniel SORANO, en remplacement Monsieur Alioune Badara BEYE, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Hugues DIAZ, Conseiller aux Affaires culturelles, matricule de solde n°515 161/I, précédemment Directeur de la Cinématographie, est nommé Secrétaire général du Grand Théâtre national Doudou NDIAYE Coumba Rose, poste vacant.

Fait à Dakar le 09 Décembre 2020Le Ministre des Collectivités Territoriales du Développement et de l’aménagement des territoires,Porte-Parole du GouvernementOumar GUEYE