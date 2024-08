Les nominations du Conseil des ministres, Kilifeu et Nit Doff casés

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Au titre de la Primature :

-Madame Ndèye Khansou CAMARA, Magistrat, est nommée Directrice de l’Action

normative, en remplacement de Monsieur Amadou NGOM ;

Au titre du Ministère de l’Energie, du Pétrole et des Mines :

– Monsieur Ibrahima GASSAMA, Docteur en géologie, est nommé Directeur Général

des Mines et de la Géologie au Ministère de l’Energie, du Pétrole et des Mines enremplacement de Madame Roseline Anna Coumba MBAYE ;Au titre du Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération :-Madame Ndèye Fatou MBODJ, Comptable, est nommée Administrateur général duFonds de Garantie des Investissements Prioritaires, en remplacement de Madame NénéFatoumata TALL.Au titre du Ministère de la Formation professionnelle :-Madame Adjaratou Bousso DIAGNE, Professeur de l’Enseignement secondaire,titulaire d’un MBA en Audit et Contrôle de gestion, matricule de solde n° 648 183/N, estnommée Inspecteur des Affaires administratives et financières au Ministère de laFormation professionnelle, en remplacement de Monsieur Amadou Bouré SENE.Au titre du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement :-Monsieur Alassane NDAO, Titulaire d’un Diplôme d’Ingénieur polytechnicien enGénie civil, est nommé Président du Conseil d’Administration de l’Office national del’Assainissement (ONAS) en remplacement de Monsieur Ibrahima AGNE ;-Monsieur Cheikh BADIANE, Titulaire d’un Diplôme d’Etudes Supérieures en Étudesdu Développement, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Sociéténationale des Eaux du Sénégal (SONES) en remplacement de Monsieur Pape MaelTHIAM.Au titre du Ministère de la Communication et des Télécommunications :-Monsieur Mody NIANG, Enseignant à la retraite est nommé Président du Conseild’administration de la Société Sénégalaise de Presse et de Publication – Le Soleil(SSPP- Le Soleil), poste vacant.Au titre du Ministère de l’Industrie et du Commerce :-Madame Madeleine Suzane LO, Economiste, matricule de solde n° 666 369/Z, estnommée Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement du Ministère del’Industrie et du Commerce.Au titre du Ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires :-Monsieur Papa Ndiamé SENE, spécialiste en Finances publiques, matricule de solden° 625 106/B, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipementdu Ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, en remplacementde Monsieur Al Hassane DIOP.-Monsieur Edouard NDECKY, Ingénieur des Travaux de Planification, matricule desolde n°618 687/H, est nommé Directeur des Infrastructures Portuaires au Ministère desPêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, en remplacement de MonsieurOusmane NDIAYE admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.-Monsieur Mamadou Aliou DIALLO, Docteur en Droit Public et Sciences politiques,est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société des Infrastructures deRéparation navale (SIRN) en remplacement de Monsieur Amadou KA.Au titre du Ministère de la Famille et des Solidarités :-Madame Ndèye Marième SAMB, Docteur en Géographie et Aménagement del’espace, est nommé Coordonnateur du Programme de Modernisation des Axes etTerritoires frontaliers (PUMA), en remplacement de Monsieur Moussa SOW,-Monsieur Baidy NIANG, Inspecteur du Trésor, matricule de solde n°616 256/H, estnommé Directeur Général du Fonds de Solidarité national au Ministère de la Famille etdes Solidarités, en remplacement du Docteur Kalidou BA,-Madame Mbossé BADIANE, Titulaire d’un Master 2 en Management duDéveloppement local et Ingénierie sociale, matricule de solde n°715 210/J, est nomméeDirectrice de l’Evaluation des Programmes et Projets au Ministère de la Famille et desSolidarités, en remplacement de Madame Seynabou Diouf MBOUP.Au titre du Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et del’Aménagement des Territoires :-Monsieur Moussa TINE, Architecte diplômé d’Etat, est nommé Directeur général de laConstruction et de l’Habitat au Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales etde l’Aménagement des Territoires, en remplacement de Monsieur Amadou THIAM,appelé à d’autres fonctions.-Monsieur Cheikh Ibrahima DIEDHIOU, Professeur d’Enseignement secondaire,titulaire d’un Master 2 en Ingénierie du Développement territorial, matricule de solden°652.509/K, est nommé Directeur de la Promotion des Pôles urbains au Ministère del’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, enremplacement de Madame Fatim TALL, appelée à d’autres fonctions.Au titre du Ministère de la Santé et de l’Action sociale :-Monsieur Seydina Ousmane BA, titulaire d’un Doctorat en Médecine, précédemmentChef du Service de la Médecine physique et de la Réadaptation fonctionnelle à l’hôpitalprincipal de Dakar, est nommé Directeur du Centre national d’Appareillageorthopédique (CNAO), en remplacement de Monsieur Djibril BEYE.-Monsieur Mouctar LY, titulaire d’un Doctorat en Médecine, matricule de solde n°735.228/A, est nommé Directeur de l’Établissement public de Santé de niveau 1 « RoiBAUDOIN », en remplacement de Monsieur Cheikh Mbaye SECK.-Monsieur Papa Madièye GUEYE, Professeur titulaire de Biochimie pharmaceutique,est nommé Président du Conseil de Réglementation de l’Agence sénégalaise deRéglementation pharmaceutique (ARP), en remplacement de Monsieur SylvainAlphonse BOYER.Au titre du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture :-Monsieur Mor Talla GUEYE, Artiste-entrepreneur, est nommé Président du Conseild’Administration du Fonds de Développement des Cultures urbaines (FDCU) auMinistère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, en remplacement de MonsieurMoustapha DIENG, appelé à d’autres fonctions ;-Monsieur Babacar Wagane FAYE, Ingénieur-statisticien, précédemment Chef duBureau des Méthodes à l’Agence nationale des Statistiques et de la Démographie(ANSD) est nommé Secrétaire général de l’Agence nationale pour la Promotion etl’Emploi des Jeunes (ANPEJ) au Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture,en remplacement de Monsieur Abdoulaye DIATTA, admis à faire valoir ses droits àune pension de retraite ;-Monsieur Landing Mbessane SECK, Artiste-entrepreneur, est nommé Président duConseil d’Administration du Grand Théâtre national au Ministère de la Jeunesse, desSports et de la Culture, en remplacement de Monsieur Ahmet NDIAYE, appelé àd’autres fonctions ;-Monsieur Mohamed Abdallah LY, Enseignant-chercheur, est nommé Directeurgénéral du Musée des Civilisations noires au Ministère de la Jeunesse, des Sports et dela Culture, en remplacement de Monsieur Hamady BOCOUM, admis à faire valoir sesdroits à une pension de retraite ;-Monsieur Balla NDIAYE, Conseiller aux Affaires culturelles, matricule de solde n°615 448/B, est nommé Secrétaire général de la Compagnie du Théâtre national DanielSORANO au Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, en remplacement deMonsieur Abel MARONE, appelé à d’autres fonctions ;-Monsieur Médou Mané DIOP, Expert fiscal, mandataire judiciaire, est nomméPrésident du Conseil de Surveillance de l’Agence nationale pour la Promotion etl’Emploi des Jeunes (ANPEJ) au Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture,en remplacement de Monsieur Cheikh Tidiane DIOUF, appelé à d’autres fonctions ;Au titre du Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et del’Elevage :-Monsieur Mamadou SYLLA, Docteur vétérinaire, matricule de solde n°690633/I, estnommé Directeur régional de l’Elevage et des Productions animales de Dakar auMinistère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, poste vacant.-Monsieur Amadou Alassane NDIAYE, Docteur vétérinaire, matricule de solden°724378/E, est nommé Directeur régional de l’Elevage et des Productions animales deSédhiou au Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage,en remplacement de Monsieur Mamadou SYLLA, appelé à d’autres fonctions.Au titre du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat :-Monsieur Doudou Gnagna DIOP, diplômé en hôtellerie, est nommé Président duConseil d’administration de la Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes etZones touristiques du Sénégal (SAPCO), en remplacement de Monsieur AmadouTidiane Diba.

Au Titre du Ministère de l’Intérieur :

-Monsieur Ousmane KANE, Administrateur civil, matricule de solde 604 137/E,

précédemment Gouverneur de la Région de Kaolack, est nommé Gouverneur de la Région

de Dakar en remplacement de Monsieur Al Hassan SALL, appelé à d’autres fonctions.

-Monsieur Al Hassan SALL, Administrateur civil, matricule de solde 604 141/L,

précédemment Gouverneur de la Région de Dakar, est nommé Gouverneur de la Région de

Saint-Louis en remplacement de Monsieur Alioune Badara SAMBE, appelé à d’autres

fonctions.

-Monsieur Mouhamadou Moctar WATT, Administrateur civil, matricule de solde

519 025/J, précédemment Gouverneur de la Région de Matam, est nommé Gouverneur de

la Région de Kaolack en remplacement de Monsieur Ousmane KANE, appelé à d’autres

fonctions.

-Monsieur Saer NDAO, Administrateur civil, matricule de solde 517 932/C, précédemment

Gouverneur de la Région de Kolda, est nommé Gouverneur de la Région de Thiès en

remplacement de Monsieur Oumar Mamadou BALDE, appelé à d’autres fonctions.

-Monsieur Diadia DIA, Administrateur civil, matricule de solde 616324/F, précédemment

Préfet du département de Saint-Louis, est nommée Gouverneur de la Région de Sédhiou en

remplacement de Monsieur Serigne Babacar KANE, appelé à d’autres fonctions.

-Madame Ngoné CISSÉ, Administrateur civil, matricule de solde 661 356/C, précédemment

Préfet du département de Guinguinéo, est nommé Gouverneur de la Région de Fatick en

remplacement de Madame Seynabou GUEYE, appelée à d’autres fonctions.

-Monsieur Saïd DIA, Administrateur civil, matricule de solde 515 927/E, précédemment

préfet du Département de Guédiawaye, est nommé Gouverneur de la Région de Matam en