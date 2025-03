Les nominations en conseil des ministres du Mercredi 12 Mars 2025.

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Au titre de la Primature :

• Le Colonel Amadou Cambel DIENG est nommé Directeur du Service civique national à la Primature, en remplacement du Colonel Cheikhna DIENG, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Au titre du Ministère des Finances et du Budget :

• Monsieur Massamba DIENG, Magistrat Conseiller en service à la Cour des comptes, matricule de solde n°609860/M, est nommé Directeur général du Budget au Ministère des Finances et du Budget ;

• Monsieur Cheikh Tidiane DIAW, Conseiller en planification de classe exceptionnelle, matricule de solde n°602291/N, est nommé Coordonnateur de la Direction générale du Budget.

Au titre du Ministère de la Santé et de l’Action sociale

• Monsieur Assane DRAME, titulaire d’un Doctorat en Médecine et d’un Master en Administration sanitaire et santé publique, est nommé Directeur du Centre hospitalier régional de la Paix de Ziguinchor, en remplacement de Monsieur Moussa

SENE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

• Monsieur Kalidou Samba LY, titulaire d’un Doctorat en Médecine, précédemment Chef du Service d’Orthopédie-traumatologie au Centre hospitalier régional El hadji Ibrahima NIASS de Kaolack, est nommé Directeur de l’Etablissement public de Santé de niveau 1 Youssou Mbergane DIOP de Rufisque, en remplacement de Monsieur Mamadou NDIAYE ;

• Madame Ouleymatou Khadija DIAGNE, Administrateur des services de santé, Spécialiste en Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement, est nommée Directeur du Centre hospitalier national pour enfants de Diamniadio, en remplacement de Madame Mame Fama Dieng GAYE ;

• Monsieur Babacar FALL, titulaire d’un Doctorat en Médecine et d’un Master en Management des Établissements de Santé, est nommé Directeur du Centre hospitalier régional de Fatick, en remplacement de Monsieur Babacar MANE ;

• Monsieur Gabriel Massène SENGHOR, titulaire d’un Doctorat en Médecine, précédemment Médecin-Chef du District sanitaire de Yeumbeul, est nommé Directeur du Centre hospitalier régional de Ziguinchor, en remplacement de Monsieur Ndiame DIOP ;

• Monsieur El hadji Sader TOP, titulaire d’un Doctorat en Médecine et d’un MBA en Economie de la Santé, précédemment Coordonnateur des Urgences au Centre hospitalier régional de Kaffrine, est nommé Directeur du Centre hospitalier régional de Saint-Louis, en remplacement du Docteur El Hadji Maguette SECK ;

• Monsieur Ibrahima SOW, titulaire d’un Doctorat en Médecine et d’un Master en Management des Établissements de Santé, précédemment en service au Centre hospitalier Abass NDAO, est nommé Directeur du Centre hospitalier régional de Matam, en remplacement du Docteur Aladji Arona NDIAYE ;

• Monsieur Ibrahima Sitor Souleymane SARR 1 titulaire d’un Doctorat en Médecine, précédemment Chef du Service de Chirurgie et de Médecine légale à l’Hôpital Roi Baudouin, est nommé Directeur du Centre hospitalier régional

Amadou Sakhir MBAYE de Louga, en remplacement de Monsieur Mouhamed Abdallah GUEYE ;

• Monsieur Abdoul NDONGO, titulaire d’une Maitrise en géographie option environnement et d’un Diplôme d’Etat en Administration de Soins, précédemment

Surveillant du Service d’Ophtalmologie du Centre hospitalier régional de Saint-

Louis, est nommé Directeur de l’Etablissement public de Santé de niveau 1 Magatte LÔ de Linguère, en remplacement du Docteur Abdou CISSE ;

• Monsieur Demba DIEDHIOU, Professeur titulaire des Universités en Médecine interne, titulaire d’un Master en Management des Établissements de Santé, est nommé Directeur du Centre hospitalier Abass Ndao, en remplacement du Docteur Amadou NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Massamba Thioro SALL, titulaire d’un Doctorat en Sciences de gestion, précédemment Responsable de la Cellule Promotion et Partenariat à la Direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant au Ministère de la Santé et de l’Action sociale, est nommé Directeur de l’Hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba, en remplacement du Docteur Makhtar LÔ ;

• Monsieur Souleymane LOUCAR, titulaire d’un Doctorat en Médecine, précédemment Chef du Service de Psychiatrie de l’hôpital régional de Louga, est nommé Directeur du Centre hospitalier national de Pikine, en remplacement du Dr Fatou DIOP ;

• Monsieur Youssou Mbargane GUEYE, titulaire d’un Doctorat en Sciences de Gestion et d’un Master en Sciences de Gestion, précédemment Responsable logistique à la Direction des Infrastructures, des Équipements et de la Maintenance au Ministère de la Santé et de l’Action sociale, est nommé Directeur du Centre hospitalier Régional Amath Dansokho de Kédougou, en remplacement du Docteur El Hadji Amadou DIENG.