Les nonuplés maliens utilisent 100 couches/jour

Halima Cisse, la Malienne qui a récemment donné naissance à 9 bébés, a révélé que ces nonuplés boivent 6 litres de lait et utilisent 100 couches par jour. S’exprimant en regardant les neuf bébés endormis dans les couveuses, elle a révélé que près de trois mois après avoir subi l’accouchement difficile, elle est toujours en convalescence et ne rend visite à ses bébés que deux fois par jour, pendant 30 minutes, pour « créer des liens » avec eux, car elle n’a pas l’énergie nécessaire pour suivre leur régime de soins épuisant. Ils sont nourris toutes les deux heures, boivent six litres de lait en poudre par jour et utilisent 100 couches, qui sont changées toutes les deux heures. Ils subissent également des contrôles de santé toutes les trois heures. Jusqu’à présent, la facture des soins prodigués aux bébés a coûté plus d’un million de dollars et a été payée par le gouvernement malien.

Nonuplés (Bis)

Mme Cissé a révélé qu’un mois après l’accouchement, elle n’avait plus de lait maternel. Ses bébés devraient rester à l’hôpital pendant encore deux mois. Mme Cissé vit dans une chambre privée au troisième étage de la clinique, qu’elle ne quitte que pour rendre visite à ses bébés. La jeune femme, 26 ans, a donné naissance à ses nonuplés à la clinique Ain Borja de Casablanca, au Maroc, le 5 mai, battant ainsi le record mondial actuel établi par Nadya Suleman, qui a donné naissance à huit bébés en 2009. Les neuf bébés de Mme Cisse, pesaient entre 500 grammes et 1 kilo à la naissance et ont été placés dans des couveuses dans l’unité de soins intensifs de la clinique où ils sont surveillés 24 heures sur 24 par une équipe de médecins et d’infirmières.