« Les rapports entre Diomaye et Sonko sont plus que jamais froids »

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a partagé un «Ndogou» avec des députés de Pastef au palais présidentiel, ce vendredi. Au terme de la rencontre, certains commencent déjà à donner leur ressenti. Le député Abdoulaye Thomas Faye est, lui, sorti peu enthousiaste de la présidence. Il a déduit de ce qu’il y a vécu, que les rapports entre le chef de l’Etat et son premier ministre sont plus que jamais froids.

«Au retour de cette rencontre, je prends encore l’entière responsabilité de publier ici ce que j’y ai retenu. Ce que je peux dire en résumé : c’est que le problème entre Diomaye et Sonko reste entier et malheureusement va continuer à polluer le parti et la gouvernance du régime», a indiqué le député. Il promet de revenir, demain , plus amplement sur les coulisses de la rencontre à travers un compte rendu.