Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
sonko diomaye

« Les rapports entre Diomaye et Sonko sont plus que jamais froids »

28 février 2026 Actualité

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a partagé un «Ndogou» avec des députés de Pastef au palais présidentiel, ce vendredi. Au terme de la rencontre, certains commencent déjà à donner leur ressenti. Le député Abdoulaye Thomas Faye est, lui, sorti peu enthousiaste de la présidence. Il a déduit de ce qu’il y a vécu, que les rapports entre le chef de l’Etat et son premier ministre sont plus que jamais froids.


«Au retour de cette rencontre, je prends encore l’entière responsabilité de publier ici ce que j’y ai retenu. Ce que je peux dire en résumé : c’est que le problème entre Diomaye et Sonko reste entier et malheureusement va continuer à polluer le parti et la gouvernance du régime», a indiqué le député. Il promet de revenir, demain , plus amplement sur les coulisses de la rencontre à travers un compte rendu.

Tags

Vérifier aussi

Moustapha diop

Les secrets de l’audition de Moustapha Diop

Entre l’affaire Tabaski Ngom et celle du Fonds Covid-19, Moustapha Diop, député-maire de Louga, se …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved