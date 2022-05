Yewwi a déposé ce matin deux recours auprès de la DGE et de la Cena pour introduire deux demandes de désistement de Palla Samb et Joseph Sarr sur la liste départementale de Yewwi Dakar et pour l’invalidation de la liste de BBY pour surplus de parrains. Déthié Fall, mandataire de Yewwi accuse la DGE. Regardez !

