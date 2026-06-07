« Les temps sont durs…» : ce que Serigne Mountakha conseille au président Diomaye Faye

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Serigne Mountakha Mbacké, par la voix de son porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, a prodigué des conseils et des recommandations au président de la République du Sénégal. Le guide religieux lui a conseillé de cultiver la paix, la tolérance et le pardon. En tant que père de la nation, le chef de l’État doit, selon lui, être au service de tous les Sénégalais, qu’ils soient ses soutiens ou ses opposants.

Dans son discours, le porte-parole du Khalife a rappelé au président de la République que les temps sont durs pour les Sénégalais et l’a invité à redoubler d’efforts pour trouver des solutions afin de soulager les populations. Serigne Mountakha Mbacké a par ailleurs réitéré son estime et sa considération à l’endroit de son hôte.

Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké est également revenu sur les échanges entre le président Macky Sall et Serigne Mountakha Mbacké en 2018. À l’époque, le patron de l’APR avait exprimé son souhait de briguer un nouveau mandat de cinq ans. Le Khalife général des Mourides lui avait alors prodigué des orientations, sans pour autant donner de consigne de vote.

Pour rappel, le président Bassirou Diomaye Faye était à Touba ce samedi pour présenter les condoléances de la nation suite au rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké.